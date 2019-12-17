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Суд закрыл дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко о голосовании за "диктаторские законы"

Прокуратура обжаловала решение Печерского районного суда Киева, который удовлетворил ходатайство адвокатов экс-нардепов Александра Ефремова, Александра Стояна и Сергея Гордиенко и закрыл уголовное производство о возможной фальсификации голосования за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

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Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Ефремова (на фото), Стояна и Гордиенко, сославшись на изменения в законодательстве, которые были приняты в 2014 году
Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Ефремова (на фото), Стояна и Гордиенко, сославшись на изменения в законодательстве, которые были приняты в 2014 году
Фото: hromadske.ua

8 ноября Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство о возможной фальсификации голосования за "диктаторские законы" 16 января 2014 года, в котором фигурируют экс-нардепы Александр Ефремов, Александр Стоян и Сергей Гордиенко.

Об этом говорится в определении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений 25 ноября. В документе не указаны имена фигурантов, но "Судебный репортер" сообщает, что речь идет именно о Ефремове, Стояне и Гордиенко. 

Судья Юлия Бортницкая удовлетворила ходатайство адвокатов, сославшись на изменения в законодательстве, которые были приняты в 2014 году.

13 мая 2014 года был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским союзом визового режима для Украины". Этот документ частично декриминализировал действия Ефремова, Стояна и Гордиенко, сообщает "Судебный репортер".

Издание отмечает, что адвокаты не единожды аргументировали свою позицию, ссылаясь на этот закон, когда ходатайствовали о закрытии производства, однако раньше их требования отклоняли. 

Прокуратура обжаловала это решение суда. Результаты автораспределения на сайте Киевского апелляционного суда свидетельствуют о том, что заседание в апелляционной инстанции еще не назначено.

16 января 2014 года Верховная Рада Украины приняла ряд законов, существенно ограничивавших гражданские права и свободы, путем поднятия рук. Их принятие стало причиной столкновений 19 января на улице Грушевского между протестующими на Майдане и милицией.

По данным следствия, депутаты Верховной Рады от Партии регионов Ефремов и Стоян, а также представитель Коммунистической партии Гордиенко фальсифицировали результаты голосования за законопроекты, направленные на препятствование проведению мирных акций протеста в Украине. На самом деле, утверждают в ГПУ, за эти законы необходимое количество народных депутатов не проголосовало.

Дело о "диктаторских законах" более трех лет рассматривал Соломенский райсуд Киева, после начала работы Высшего антикоррупционного суда в сентябре 2019-го его передали в ВАКС. Дело передали в Печерский суд, так как оно не относится к подсудности антикоррупционного суда.

Теги: Александр Ефремов, прокуратура, Печерский суд, диктаторские законы, Сергей Гордиенко, апелляция, Александр Стоян, судья
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