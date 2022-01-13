ГБР сообщило о разоблачении бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Немировского. Его подозревают в мошенничестве

Бывшего нардепа задержали во время получения взятки в размере $15 тыс., сообщили в ГБР Фото: gp.gov.ua

В ГБР не называют фамилию задержанного, но собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Андрее Немировском.

"По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за $17 тыс. решит вопрос о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", – говорится в сообщении ГБР.

В ведомстве утверждают, что во время первой контролируемой сотрудниками ГБР передачи денег бывший народный депутат получил $2 тыс., а 13 января его задержали при получении второй части – $15 тыс.

Предварительная квалификация дела – мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющего услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду. Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.