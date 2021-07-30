Руководитель Гоструда Сажиенко премировал и повысил фигуранта уголовного дела о мошенничестве – СМИ

Правоохранители считают, что организаторы схемы ежемесячно проводили фиктивное обучение по вопросам охраны труда и получали за это деньги Фото: hubs.ua

Своим приказом от 27 июля 2021 года Сажиенко возложил на Дмитрия Грыня полномочия временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Гоструда в Харьковской области, пишет портал.

По данным журналистов, перед повышением Грыня до фактического руководителя ГУ Сажиенко в июле премировал чиновника "за интенсивный труд" в размере 30% оклада и назначил ему надбавку в размере 100% оклада.

Авторы материала пишут, что Сажиенко премировал и повысил Грыня, несмотря на то, что тот может быть участником мошеннической схемы, которая расследуется в рамках уголовного производства №42021222040000016, открытого в апреле 2021 года.

Hubs опубликовал также определение Московского районного суда, которым 29 июня была дана санкция на обыск личного автомобиля Грыня. Как полагает следствие, именно в своем автомобиле Грынь собирает и возит деньги, якобы полученные в качестве неправомерной выгоды.

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Само дело, в рамках которого разрешили обыскать авто Грыня, было открыто по материалам, собранным Службой безопасности Украины. В схему мошеннического присвоения денег оказался вовлечен ряд компаний, пребывающих, как считают правоохранители, в сговоре с должностными лицами ГУ Гоструда: ООО "Алди-Тех", ООО "НТЦ "Алди-Тех", ООО "УНЦ "Эксперт №1", ООО "УНВЦ "Охрана труда".

Эти компании организовывали обучения по охране труда и выдавали удостоверения по итогам экзаменов, которые должна принимать комиссия ГУ Гоструда. По версии следствия, чиновники экзаменов не принимали, а просто подписывали заранее подготовленные протоколы с целью получения неправомерной выгоды. Правоохранители считают, что организаторы схемы ежемесячно проводили фиктивное обучение по вопросам охраны труда и получали значительные суммы от физических лиц, часть денег передавали уполномоченному лицу ГУ Гоструда в Харьковской области в качестве неправомерной выгоды.

Также портал сообщает, что именно Грынь может являться этим "уполномоченным лицом". Он якобы получает "денежные средства за проведенное фиктивное обучение, аккумулирует их и временно хранит, в том числе в собственном автомобиле NIissan X-Trail, г.н.з. КХ5555ХК, которым постоянно пользуется". Со ссылкой на материалы уголовного производства журналисты пишут, что эти обстоятельства подтверждаются результатами проведенных следственных действий и допросом свидетелей. По данным правоохранителей, "по указанной схеме обучалось ежемесячно около 1000 человек на общую сумму более 1 млн грн".