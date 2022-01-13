Порошенко избежал ареста Roshen, поскольку компанией владеет его сын – "Слідство.Інфо"

"Ключевыми активами бизнеса Петра Порошенко сейчас владеет его сын Алексей. Речь идет об около 50 компаниях, значительная часть которых связана с Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и аграрный бизнес экс-президента", – утверждают журналисты.

Алексей Порошенко до осени 2019 года был нардепом от БПП. На тот момент, по данным журналистов, в его депутатской декларации не значилась ни одна фирма. Однако в течение полугода он стал собственником корпорации Roshen, включая украинские и иностранные компании.

В телефонном разговоре прокурор Юрий Белкин подтвердил журналистам, что суд арестовал активы, которыми владел лично Порошенко, а не его родственники.

В беседе с журналистами заместитель главного редактора "Forbes Україна" Владимир Ланда выразил мнение, что Порошенко-младший стал лишь номинальным владельцем Roshen, поскольку его отец столкнулся с риском потерять корпорацию.

Кондитерская корпорация Roshen была создана Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (производство в российском Липецке остановили в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также Винницкий молочный завод.

На сайте корпорации сказано, что продукция компании продается в 55 странах мира.

Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет "слепой траст".

В ноябре 2019 года Порошенко переоформил часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея.