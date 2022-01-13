Порошенко избежал ареста Roshen, поскольку компанией владеет его сын – "Слідство.Інфо"

"Ключевыми активами бизнеса Петра Порошенко сейчас владеет его сын Алексей. Речь идет об около 50 компаниях, значительная часть которых связана с Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и аграрный бизнес экс-президента", – утверждают журналисты.
Алексей Порошенко до осени 2019 года был нардепом от БПП. На тот момент, по данным журналистов, в его депутатской декларации не значилась ни одна фирма. Однако в течение полугода он стал собственником корпорации Roshen, включая украинские и иностранные компании.
В телефонном разговоре прокурор Юрий Белкин подтвердил журналистам, что суд арестовал активы, которыми владел лично Порошенко, а не его родственники.
В беседе с журналистами заместитель главного редактора "Forbes Україна" Владимир Ланда выразил мнение, что Порошенко-младший стал лишь номинальным владельцем Roshen, поскольку его отец столкнулся с риском потерять корпорацию.
Кондитерская корпорация Roshen была создана Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (производство в российском Липецке остановили в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также Винницкий молочный завод.
На сайте корпорации сказано, что продукция компании продается в 55 странах мира.
Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет "слепой траст".
В ноябре 2019 года Порошенко переоформил часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГП рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.
СМИ писали в начале января, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали не соответствующей действительности.
6 января 2022 года суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора об аресте имущества Порошенко. В ОГП уточнили, что речь идет об имуществе, владельцем которого Порошенко является, согласно данным украинских реестров.
12 января в ГБР заявили, что поскольку Порошенко уклонился от явки в суд, ходатайство об избрании ему меры пресечения до сих пор не рассмотрено.