АМКУ оштрафовал на 283 млн грн три компании, связанные с Roshen

Компании обвинили в злоупотреблении монопольным положением на рынках крахмальной патоки и сиропа Фото: ЕРА

По данным комитета, эти компании в 2018–2020 годах злоупотребляли монопольным положением на рынках крахмальной патоки и сиропа. Нарушения заключались в необоснованном повышении цен на патоку и сироп, а также в установлении разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

"Например, для одного из покупателей патоки устанавливались эксклюзивно низкие цены. Объяснением этому может быть попытка группы помешать одному из своих крупнейших покупателей патоки перейти к конкуренту – ООО "Амилко" (Ростовская область, РФ), а также не допустить перехода к нему других покупателей патоки, чьи мощности расположены в восточной части Украины", – указали в АМКУ.

В это же время от ассоциации "Укркондпром" поступило предложение запретить ввоз патоки из РФ, и в 2019 году постановлением Кабмина Украины такой запрет был введен.

В АМКУ установили, что "Интерстарч", Днепровский КПК и "Интеркорн" в течение указанного периода были единственными производителями патоки на территории Украины. Также эта группа – единственный производитель кукурузного крахмала.

Штраф для "Интерстарч" установлен в размере 210,2 млн грн, для Днепровского УПК – 47,5 млн грн, для "Интеркорна" – 26 млн грн.