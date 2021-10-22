Украинские нардепы предложили Зеленскому ввести санкции против Roshen

Автором запроса стал нардеп от парламентской фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов. За его инициативу проголосовали 153 парламентария.

Согласно результатам, больше всего голосов дали нардепы от "Слуги народа" (144). Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" частично поддержали идею Неклюдова и отдали четыре голоса. Из внефракционных депутатов за проголосовали три человека.

Депутатские группы "За майбутнє" и "Довіра" дали по одному голосу каждая. Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" не поддержали этот запрос.