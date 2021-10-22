Украинские нардепы предложили Зеленскому ввести санкции против Roshen

Автором запроса стал нардеп от парламентской фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов. За его инициативу проголосовали 153 парламентария.
Согласно результатам, больше всего голосов дали нардепы от "Слуги народа" (144). Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" частично поддержали идею Неклюдова и отдали четыре голоса. Из внефракционных депутатов за проголосовали три человека.
Депутатские группы "За майбутнє" и "Довіра" дали по одному голосу каждая. Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" не поддержали этот запрос.
Кондитерская корпорация Roshen была создана Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (производство в российском Липецке остановили в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также Винницкий молочный завод.
На сайте корпорации сказано, что продукция компании продается в Украине, США, Канаде, Европе, Грузии, Китае, Японии, Корее, Казахстане, Армении и других странах.
Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет "слепой траст".
В ноябре 2019 года стало известно, что Порошенко начал переоформлять свой кондитерский бизнес на старшего сына Алексея.