Арестович назвал троллингом заявление о национализации Roshen

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что реакция на его слова о национализации компании Roshen была очень нервной.

Арестович: Кейс интересный, и по действиям этих политических невротиков можно учиться, как не надо делать Фото: Алексей Арестович / Facebook

На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшемся 19 февраля, никто не собирался накладывать санкции на телеканал "Прямий" и национализировать компанию Roshen пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович написал в Facebook.

По его словам, "Прямий" не трогают, потому что "данные о финансировании терроризма в отношении него не установлены".

"Казалось бы, бояться нечего. Тем не менее случаются две вещи: "покупка" "Прямого" у самого себя и очень нервная реакция на троллинг в отношении "национализации Roshen. Кейс интересный, и по действиям этих политических невротиков можно учиться, как не надо делать", – отметил Арестович.

Он считает, что покупкой телеканала у Порошенко "обнажили массу скрытых пороков".

"В День памяти Небесной сотни Порошенко "спасает от санкций" номинального хозяина "Прямого", товарища, причастного к закрытию центральных станций метро в день начала массовых убийств на Майдане", – заявил советник украинской делегации.

Днем 19 февраля Арестович сообщил, что на заседании СНБО рассмотрят национализацию компании Roshen. IT-директор Офиса президента Украины Егор Папышев в комментариях к посту Арестовича подтвердил санкции против Порошенко.

Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании 19 февраля поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" и решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.