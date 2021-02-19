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"Ответка от Х...йла неминуема. Но обратного пути нет". СНБО ввел санкции против кума Путина Медведчука и его жены. Главное

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В санкционный список также попали их доверенные лица и юридические компании, так или иначе с ними связанные. Что это означает, как долго продлятся санкции и как на это решение СНБО и президента Владимира Зеленского отреагировали соцсети – в материале "ГОРДОН".

 
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В начале февраля СНБО ввел санкции против трех телеканалов, конечным бенефициаром которых, согласно расследованиям, был Виктор Медведчук. Сейчас уже санкции введены против него лично и его жены
В начале февраля СНБО ввел санкции против трех телеканалов, конечным бенефициаром которых, согласно расследованиям, был Виктор Медведчук. Сейчас уже санкции введены против него лично и его жены
Фото: ЕРА
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

Что произошло

Вечером 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны на созванном президентом Украины Владимиром Зеленским заседании ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых – народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена, телеведущая Оксана Марченко.

Об этом на брифинге по итогам заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что санкции против физических лиц связаны с расследованием, которое ведет Служба безопасности Украины по уголовной статье о финансировании терроризма.

"Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по ч 5. ст. 258 [Уголовного кодекса Украины] – финансирование терроризма. Соответственно, по этой статье к Марченко, Медведчуку и всем перечисленным лицам применены санкции. Это финансирование терроризма. Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении Медведчука", – сказал секретарь СНБО.

Справка "ГОРДОН". Марченко и Медведчук – кумовья президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра "Миротворец".

ВИДЕО
19 февраля 2021 года, Киев, брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. Видео: in time Ukraine / YouTube

Какие санкции и против кого введены

По словам Данилова, санкции вводятся в этот же день непосредственно указом президента. Что касается граждан, попавших в санкционный список, то кроме Медведчука и его жены, это: 

  • Константин Вацковский, гражданин России;
  • Виталий Донченко, гражданин России;
  • Наталья Лавренюк, гражданка Украины (ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции против него и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne были введены 2 февраля сроком на пять лет);
  • Сергей Лисогор, гражданин России;
  • Александр Маслюк, гражданин России;
  • Михаил Попов, гражданин России. 

По данным журналиста и главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, шестеро выше перечисленных граждан являются доверенными лицами из ближайшего окружения Медведчука и Марченко, а 19 компаний так или иначе с ними связаны.

Относительно юридических лиц, подпавших под санкции, Данилов уточнил, что речь идет о компаниях, зарегистрированных в России, Молдове и других странах. Санкции, в частности, введены против компаний, обслуживавших пять самолетов, на которых, вопреки закону, совершались полеты по маршруту Киев – Москва.

"В отношении пяти компаний, непосредственно владеющих самолетами, которые совершали прямые полеты из Киева в Москву вопреки нормативно-правовым актам, – также сегодня все эти пять самолетов, обслуживающие компании, которые ими владеют, попали под санкции", – добавил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что санкции введены на три года.

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Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Фото: Oksana Marchenko / Facebook

Что с имуществом, подпавшим под санкции

В отношении физических лиц санкции вводятся также на все имущество, которое находится в их собственности, подчеркнул Данилов. Эту собственность фигуранты санкционного списка не имеют права ни продавать, ни закладывать, ни как-то иначе им пользоваться.

Данилов озвучил часть имущества, подпавшего под санкции. Например, в случае с Марченко это 8,22% акций телеканала "1+1", которыми она владеет. Секретарь СНБО уточнил, что на акции наложат арест, при этом сам канал будет работать.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщает, что Марченко и Лавренюк попали в санкционный список из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным СМИ, жена Медведчука владеет 75% завода, а гражданская жена Козака – 25%. Предприятие обеспечивает нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, так как у нее есть паспорт гражданки РФ, отметило издание.

СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление".

На уточнение журналистов, идет ли речь о национализации или оспаривании приватизации трубопровода, Данилов сообщил, что приватизации этого объекта через Фонд госимущества не было и что он оказался в частной собственности "непонятным нам пока образом". "Он просто был не под контролем Украины", – сказал он.

"К большому сожалению, так случилось, что по неизвестным нам пока что причинам этот продуктопровод оказался в частных руках по довольно сомнительной процедуре. Всем соответствующим органам дано указание законно вернуть его в собственность украинского народа и разобраться, как так оказалось, что собственность государства оказалась в частных руках", – сказал Данилов.

Справка "ГОРДОН". Компания "Прикарпатзахідтранс" эксплуатирует часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании "Прикарпатзахідтранс" белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

11 февраля украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией "Прикарпатзахідтранс" в собственность части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".

О связи "Прикарпатзахідтранс" с Медведчуком писали "Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Против кого еще могут ввести санкции

Накануне проведения заседания СНБО пятый президент Украины Петр Порошенко заявил об официальной покупке "за большие деньги" телеканала "Прямий" у бывшего нардепа от Партии регионов и экс-главы Киевской городской госадминистрации Владимира Макеенко. Порошенко мотивировал свой поступок возможным введением санкций на предстоящем заседании СНБО и последующим закрытием канала.

После объявления о сделке Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Владимир Александрович, завтра на СНБО можете ввести санкции против "террориста" Порошенко", – заявил он и гарантировал соблюдение свободы слова и журналистских стандартов на канале.

Действительно ли планировались персональные санкции против Макеенко, Данилов на брифинге не уточнил, но пообещал, что СНБО не остановится на введенных сегодня санкциях и "шаги украинской власти будут продолжаться".

"Мы считаем, что все, что происходило с 91-го года, – если кто-то у украинского народа, Украинского государства что-то украл, он должен положить это на место. И не имеет значения, прикрывается ли он депутатским мандатом, какой-то другой преференцией. Если государство Украина потеряло свои активы безосновательно, это будет пересматриваться и соответственные решения СНБО будут приниматься", – заявил он.

Реакция на решение СНБО

Журналист Бутусов назвал решение СНБО историческим и добавил, что "Зеленский поставил Медведчука и политику Путина в Украине вне закона".

"Кум Путина объявлен в Украине вне закона! Блокируется деятельность главного российского агента в Украине, вся его экономическая, политическая и информационная деятельность! Браво!" – написал Бутусов в Facebook.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5301781919862061

Поприветствовал решение власти и экс-нардеп, руководитель "Правого сектора" в 2013–2015 годах Дмитрий Ярош. "Насколько знаю, после санкций против гэбэшной гниды Медведчука будет еще продолжение. Спасибо Зеленскому", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3781708648572658

Ведущий Сергей Притула в шутку поблагодарил за введенные санкции президента США Джо Байдена: "Дедушка Джо, спасибо! Только не останавливайся!", – после добавил: "Ну а если серьезно, то огромное спасибо Владимиру Зеленскому и всему составу СНБО!"

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/3703811193028329

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что ввод санкций – это еще и профилактический сигнал другим пророссийским силам.

https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/5163171677091303

По мнению журналиста Евгения Кузьменко, после сегодняшних событий ответ от президента РФ Владимира Путина неминуем, причем такой, что "мало не покажется".

"Что я могу сказать про санкции по Медведчуку? По первым следам, сегодня – достойно. Ждем видоса от президента Зеленского. Он должен быть выверенным, с просчетом на несколько ходов вперед. Хотя бы потому, что ответка от Х...йла неминуема. Прямо сейчас либо на очень короткой дистанции. И мало нам, полагаю, не покажется. Но все эти семь лет Украину к этому готовили. И обратного пути нет", – написал Кузьменко в Facebook.

https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/3616055505114776

Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, санкции, Владимир Макеенко, СНБО, Дмитрий Ярош, Юрий Бутусов, Евгений Кузьменко, Владимир Зеленский, Сергей Притула, Оксана Марченко, Алексей Данилов
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