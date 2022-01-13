Зеленский 14 января в Киеве встретится с президентом Азербайджана

Встреча глав государств пройдет в Мариинском дворце в Киеве. После нее президенты выступят с заявлениями.
Как отметили в ОП, Алиев прибудет в Украину с рабочим визитом.
Последний раз Зеленский и Алиев встречались 15 декабря 2021 года в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства".
Украинский президент тогда поблагодарил Алиева за поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обратился по поводу возможности его приобщения к процессу освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц.