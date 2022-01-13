Зеленский 14 января в Киеве встретится с президентом Азербайджана

Последний раз Зеленский и Алиев встречались в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства" Фото: president.gov.ua

Встреча глав государств пройдет в Мариинском дворце в Киеве. После нее президенты выступят с заявлениями.

Как отметили в ОП, Алиев прибудет в Украину с рабочим визитом.