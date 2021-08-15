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Алиев заявил о готовности Азербайджана еще раз разбить голову "армянскому фашизму"

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Алиев: Мы готовы вновь преподать урок
Алиев: Мы готовы вновь преподать урок
Фото: president.az

На находящуюся под контролем российских миротворцев территорию Нагорного Карабаха перебрасываются армянские военные. Об этом в интервью CNN Türk заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, стенограмму разговора опубликовала 14 августа его пресс-служба.

"На территории, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, не могут отправляться оружие и военные из Армении. Это противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября [2020 года]. К сожалению, это продолжается по сегодняшний день. Мы несколько раз в устной форме высказывали свои претензии. Однако результата не было, поэтому мы заявили об этом официально", – сказал Алиев.

По его словам, у Азербайджана есть возможность следить за происходящим в Лачинском коридоре и регионах, находящихся под контролем российских миротворцев.

"Выехали 20 тыс. человек, а въехали 15 тыс. Значит, мы знаем вплоть до численности людей. Конечно, этому должен быть положен конец. Потому что никакой логической основы этого нет. Что, Армения готовится к новой войне?! Если так, тогда мы примем упреждающие меры. Я это говорил, хочу сказать еще раз, если армянский фашизм вновь попытается поднять голову, то мы еще раз разобьем ему голову. Поражение во второй карабахской войне должно стать им уроком", – заявил Алиев.

Он отметил, что Баку ожидает, "чтобы Россия не вооружала Армению".

"Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит. Война закончилась. [...] Но с российской стороны были некоторые заявления. Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. Это вопрос, который очень беспокоит. К тому же новый министр обороны Армении выступил с очень безответственными заявлениями о том, что если азербайджанская сторона хоть на сантиметр нарушит границу Армении, то тогда они откроют огонь. То есть, видимо, вторая карабахская война еще не для всех стала уроком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению, потому что необходимости в этом нет", – объяснил президент Азербайджана.

Контекст:

В сентябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха. В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Несмотря на завершение активной фазы войны, между военными Армении и Азербайджана периодически возникают конфликты с применением огнестрельного оружия.

14 мая 2021 года премьер-министр Армении обращался к президенту РФ Владимиру Путину за военной помощью из-за ситуации у границ Армении.

Теги: Россия, военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, миротворцы, Ильхам Алиев, конфликт
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