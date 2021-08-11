"Задача непростая". Шойгу пообещал, что РФ поможет Армении реформировать ее вооруженные силы

Шойгу (на фото слева) встретился с Карапетяном в Москве Фото: mil.ru

"Готовы продолжать оказывать содействие в реализации программы по реформированию вооруженных сил Армении. Задача непростая, но думаю, что с вашим опытом она будет по плечу", – сказал Шойгу.

Он напомнил, что Армения является союзником РФ и что на армянской территории находится российская военная база, которая "хорошо оснащена и является гарантом безопасности".

Российское оборонное ведомство напоминает, что свой первый зарубежный визит после назначения главой минобороны Карапетян совершил "именно в Россию".

Сам Карапетян заявил о готовности "к очень тесному и эффективному сотрудничеству" с российскими военными.