СБУ вызвала Шойгу и Малофеева на допрос в Мариуполь

Повестка Шойгу опубликована на сайте СБУ.

В ней сказано, что Шойгу должен явиться на допрос к 9.00 в кабинет №6 следственного отдела управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, где ему планируют вручить письменное сообщение о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Повестка подписана следователем Тарасом Бутенко. В документе отмечено, что речь идет об уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 27 июля 2014 года.

Скриншот: ssu.gov.ua

Повестка Малофеева также опубликована на сайте СБУ. Он должен явиться на допрос к тому же следователю в 10.00 20 июля. Ему планируют вручить сообщение о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Скриншот: ssu.gov.ua