СБУ вызвала Шойгу и Малофеева на допрос в Мариуполь

Повестка Шойгу опубликована на сайте СБУ.
В ней сказано, что Шойгу должен явиться на допрос к 9.00 в кабинет №6 следственного отдела управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, где ему планируют вручить письменное сообщение о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Повестка подписана следователем Тарасом Бутенко. В документе отмечено, что речь идет об уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 27 июля 2014 года.
Повестка Малофеева также опубликована на сайте СБУ. Он должен явиться на допрос к тому же следователю в 10.00 20 июля. Ему планируют вручить сообщение о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
МВД Украины открыло уголовные производства против Шойгу и Малофеева в июле 2014 года. Они обвиняются в пособничестве при организации военизированных группировок и поставках им оружия и боеприпасов. По украинскому законодательству, при тяжких последствиях такие обвинения грозят заключением на срок 10–15 лет.
8 августа 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и Шойгу.
В Украине Малофеев был объявлен в розыск в ноябре 2017 года. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса.