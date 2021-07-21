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Неявка Шойгу на допрос создает условия для рассмотрения ходатайства о задержании без его участия – СБУ

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СБУ опубликовала повестку Шойгу на сайте 18 июля
СБУ опубликовала повестку Шойгу на сайте 18 июля
Фото: EPA

После неявки министра обороны России Сергея Шойгу в Службу безопасности Украины суд может рассмотреть ходатайство следователей СБУ о задержании без его участия, для этого будут все предпосылки. Об этом 20 июля в комментарии "Радіо Свобода" сообщил представитель спецслужбы.

По его словам, публикация повестки о вызове на сайте в СБУ – процессуальный шаг для привлечения подозреваемых к ответственности.

"Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ без его участия. А именно – ходатайство о задержании подозреваемого с целью повода для избрания меры пресечения", – отметил спикер Службы безопасности.

СБУ опубликовала повестку Шойгу на сайте 18 июля. Его вызвали на допрос, который должен был состояться в 9.00 20 июля в Мариуполе (Донецкая область).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

МВД Украины открыло уголовное производства против Шойгу в июле 2014 года. Его обвиняют в пособничестве при организации военизированных группировок и поставках им оружия и боеприпасов. По украинскому законодательству, при тяжких последствиях такие обвинения грозят заключением на срок 10–15 лет.

8 августа 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и Шойгу.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Мариуполь, преступление, допрос, спецслужбы, задержание, обвинение, следователь, суд
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