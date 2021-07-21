Неявка Шойгу на допрос создает условия для рассмотрения ходатайства о задержании без его участия – СБУ

По его словам, публикация повестки о вызове на сайте в СБУ – процессуальный шаг для привлечения подозреваемых к ответственности.

"Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ без его участия. А именно – ходатайство о задержании подозреваемого с целью повода для избрания меры пресечения", – отметил спикер Службы безопасности.

СБУ опубликовала повестку Шойгу на сайте 18 июля. Его вызвали на допрос, который должен был состояться в 9.00 20 июля в Мариуполе (Донецкая область).