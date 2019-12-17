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Зеленский в Баку: Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, будет стратегическим партнером

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев обсудили вопросы обеспечения региональной и национальной безопасности, а также договорились наращивать сотрудничество в сфере туризма.

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Сегодня Зеленский провел переговоры с Алиевым
Сегодня Зеленский провел переговоры с Алиевым
Фото: president.gov.ua

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Баку для переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. 

Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, заявил Зеленский по результатам встречи с Алиевым, пишет пресс-служба Офиса президента Украины.

"Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудные минуты, в очень сложные моменты современной истории. А значит, Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, что будет стратегическим партнером", – отметил Зеленский. 

По его словам, стороны обсудили региональную и национальную безопасность, прежде всего в контексте войны на востоке Украины и нагорно-карабахского конфликта.

"Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Мы продолжим совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", – сказал Зеленский. 

Алиев, в свою очередь, сказал, что государства имеют большой потенциал и возможности для наращивания сотрудничества в туризме.

В ходе визита был подписан ряд двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента Украины.

Так, стороны подписали протокол о намерениях между Одессой и азербайджанским городом Гянджа, договор между Трускавцом и городом Губа о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его коллега Эльмар Мамедъяров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и министерством экономики Азербайджана, а также соглашение между администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальной службой государственной охраны Азербайджанской Республики об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Теги: Азербайджан, переговоры, Баку, Ильхам Алиев, Владимир Зеленский, документы, суверенитет
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