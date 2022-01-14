Украина и Азербайджан подписали декларацию об углублении стратегического партнерства

"Мы подписали совместную декларацию президентов Украины и Азербайджана. Ею закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами", – сказал Зеленский.

Зеленский после подписания документа заявил, что обсудил с Алиевым возможности углубления двустороннего сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, торговле. Видео транслировалось в Facebook на странице Офиса президента.

"У нас много планов, про которые мы очень детально говорили. Усилить продовольственную и энергетическую безопасность, увеличить объем товарооборота. Он, кстати, не только не снизился, несмотря на пандемию коронавируса, а впервые за семь лет достиг рекордных показателей – почти $1 млрд. Мы понимаем, что это не предел", – отметил глава государства.

Президент Украины заявил, что стороны поставили перед собой амбициозную цель – к 2024 году увеличить объем двусторонней торговли вдвое. Также Зеленский добавил, что Украина и Азербайджан планируют увеличить размер взаимных инвестиций.