Зеленский и Алиев обсудили развитие транзитного потенциала

Зеленский назвал актуальной целью двух стран развитие транзитного потенциала и создание соответствующей инфраструктуры.
"Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации. Мы и дальше будем совместно работать над рядом перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову", – отметил глава государства.
Алиев сказал, что у отношений Украины и Азербайджана много возможностей. Он выделил энергетику, а также возможности для наращивания сотрудничества в нефтепереработке. Стороны также обсудили создание совместных предприятий пищевой промышленности.
"Мы готовы к сотрудничеству во всех сферах, и хочу повторить, что все сотрудничество базируется на нашей крепкой дружбе", – заявил Алиев.
Алиев 14 января находится с официальным визитом в Киеве. Это его первый визит в Украину после того, как президентом стал Зеленский. Президент Украины уже посещал Азербайджан в декабре 2019 года.
Главы государств сегодня подписали декларацию об углублении стратегического партнерства. "Ею закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами", – прокомментировал документ Зеленский.
Он отметил, что стороны поставили перед собой амбициозную цель – к 2024 году увеличить объем двусторонней торговли вдвое. По словам президента, Украина и Азербайджан планируют увеличить размер взаимных инвестиций.