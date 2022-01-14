Зеленский и Алиев обсудили развитие транзитного потенциала

Зеленский назвал актуальной целью двух стран развитие транзитного потенциала и создание соответствующей инфраструктуры.

"Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации. Мы и дальше будем совместно работать над рядом перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову", – отметил глава государства.

Алиев сказал, что у отношений Украины и Азербайджана много возможностей. Он выделил энергетику, а также возможности для наращивания сотрудничества в нефтепереработке. Стороны также обсудили создание совместных предприятий пищевой промышленности.

"Мы готовы к сотрудничеству во всех сферах, и хочу повторить, что все сотрудничество базируется на нашей крепкой дружбе", – заявил Алиев.