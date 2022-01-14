В ГБР ответили, планируют ли доставлять Порошенко из аэропорта в суд принудительно

Об этом советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила 14 января на брифинге, который транслировали на канале бюро YouTube.

Сапьян спросили, будут ли Порошенко доставлять в суд из аэропорта принудительно.

"Это очень актуальный вопрос. Сторона обвинения будет делать все необходимое, но согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса. ГБР, конечно, надеется, что Петр Порошенко – ответственный политик, ответственный гражданин и выполнит все процессуальные обязательства и самостоятельно прибудет на заседание суда", – ответила она.

По словам Сапьян, ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко будет рассматриваться в суде в открытом режиме. Точное время заседания, а также в каком суде будут рассматривать это ходатайство, она не смогла назвать.