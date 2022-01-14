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В ГБР ответили, планируют ли доставлять Порошенко из аэропорта в суд принудительно

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Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке, анонсировал возвращение в Украину 17 января
Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке, анонсировал возвращение в Украину 17 января
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Государственное бюро расследований ожидает, что пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 17 января самостоятельно прибудет в суд.

Об этом советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила 14 января на брифинге, который транслировали на канале бюро YouTube.

Сапьян спросили, будут ли Порошенко доставлять в суд из аэропорта принудительно.

"Это очень актуальный вопрос. Сторона обвинения будет делать все необходимое, но согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса. ГБР, конечно, надеется, что Петр Порошенко – ответственный политик, ответственный гражданин и выполнит все процессуальные обязательства и самостоятельно прибудет на заседание суда", – ответила она. 

По словам Сапьян, ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко будет рассматриваться в суде в открытом режиме. Точное время заседания, а также в каком суде будут рассматривать это ходатайство, она не смогла назвать. 

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко обещал вернуться в Украину 17 января утром – рейсовым самолетом из Варшавы в Киев. Адвокат Игорь Головань заявил 12 января, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

Следствие рассчитывает, что суд изберет Порошенко меру пресечения 17 января, о какой именно просила сторона обвинения – официально не сообщается. "Украинская правда" писала, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко, "Укринформ" сообщал, что речь идет о залоге в размере 1 млрд грн.

В рамках этого же дела о подозрении сообщили нардепу, лидеру политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку (он находится под домашним арестом), бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину (по информации ГПСУ, его нет в Украине, суд разрешил арест экс-чиновника) и бизнесмену Сергею Кузяре (он находился под стражей, но 12 января суд изменил меру пресечения на домашний арест и он покинул СИЗО).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, ГПСУ, Государственное бюро расследований, суд, ГБР
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