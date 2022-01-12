Дело о поставках угля из ОРДЛО. Бизнесмен Кузяра вышел из СИЗО

Об этом адвокат Кузяры рассказал "Украинской правде".
"Сегодня было заседание. Стороне обвинения отказали в продлении меры пресечения в виде ареста. Сергея освободили в зале суда", – сказал он.
В комментарии "Укринформу" адвокат уточнил, что бизнесмен будет находиться под круглосуточным домашним арестом 60 дней.
Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича, в частности Эдуарда Ставицкого, и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Некоторые СМИ называли его угольным менеджером Александра Януковича – старшего сына беглого президента, но сам он это отрицал, пишут "Новости Донбасса".
В сентябре 2021 года Кузяре сообщили о подозрении в госизмене и содействии террористическим организациям и отправили под арест с альтернативой залога в 500 млн грн. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.
В октябре в рамках этого же производства подозрение в госизмене и пособничестве терроризму предъявили нардепу, лидеру политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Кузяру следствие считает посредником в этой схеме. Он подыскивал угольные предприятия, организовывал "зеленый" коридор из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и другого, рассказывала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
В деле также фигурируют пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. Суд разрешил задержать экс-министра как подозреваемого, но, по информации Государственной пограничной службы Украины, Демчишин находится за пределами страны.
Порошенко в декабре сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Экс-президент сейчас находится в зарубежной поездке, но обещает вернуться в Украину 17 января утром. По данным адвокатов, на его задержание тоже есть разрешение суда.