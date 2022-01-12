ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Дело о поставках угля из ОРДЛО. Бизнесмен Кузяра вышел из СИЗО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Следствие считает Кузяру (на фото) посредником в схеме о поставках угля из ОРДЛО
Следствие считает Кузяру (на фото) посредником в схеме о поставках угля из ОРДЛО
Скриншот: Новости Донбасса / YouTube

Бизнесмен Сергей Кузяра, который фигурирует в деле о поставках угля со временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, вышел из СИЗО – 12 января суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом адвокат Кузяры рассказал "Украинской правде"

"Сегодня было заседание. Стороне обвинения отказали в продлении меры пресечения в виде ареста. Сергея освободили в зале суда", – сказал он. 

В комментарии "Укринформу" адвокат уточнил, что бизнесмен будет находиться под круглосуточным домашним арестом 60 дней.

Контекст:

Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича, в частности Эдуарда Ставицкого, и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Некоторые СМИ называли его угольным менеджером Александра Януковича – старшего сына беглого президента, но сам он это отрицал, пишут "Новости Донбасса"

В сентябре 2021 года Кузяре сообщили о подозрении в госизмене и содействии террористическим организациям и отправили под арест с альтернативой залога в 500 млн грн. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

В октябре в рамках этого же производства подозрение в госизмене и пособничестве терроризму предъявили нардепу, лидеру политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. 

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Кузяру следствие считает посредником в этой схеме. Он подыскивал угольные предприятия, организовывал "зеленый" коридор из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию для подписания документов, открытия счетов, регистрации адресов и другого, рассказывала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. 

В деле также фигурируют пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. Суд разрешил задержать экс-министра как подозреваемого, но, по информации Государственной пограничной службы Украины, Демчишин находится за пределами страны. 

Порошенко в декабре сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО. Экс-президент сейчас находится в зарубежной поездке, но обещает вернуться в Украину 17 января утром. По данным адвокатов, на его задержание тоже есть разрешение суда.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СИЗО, арест, адвокат, домашний арест, Сергей Кузяра
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Шэрон Стоун получила роль во втором сезоне триллера "Бортпроводница" от HBO Max. Она сыграет мать главной героини
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
Instagram-модель пыталась забеременеть от спермы рэпера Дрейка, а в результате получила интимные ожоги
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Навку посадят?" На шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Навку посадят?" На шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (528116)
2
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (83135)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (78426)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (52771)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (47643)
6
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (41060)
7
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (33267)
8
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (32750)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS