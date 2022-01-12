Дело о поставках угля из ОРДЛО. Бизнесмен Кузяра вышел из СИЗО

Следствие считает Кузяру (на фото) посредником в схеме о поставках угля из ОРДЛО Скриншот: Новости Донбасса / YouTube

Об этом адвокат Кузяры рассказал "Украинской правде".

"Сегодня было заседание. Стороне обвинения отказали в продлении меры пресечения в виде ареста. Сергея освободили в зале суда", – сказал он.

В комментарии "Укринформу" адвокат уточнил, что бизнесмен будет находиться под круглосуточным домашним арестом 60 дней.