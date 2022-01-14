"От этого противостояния Украина только проиграет". Кличко прокомментировал давление Зеленского на Порошенко

Виталий Кличко: Это не очень хорошо воспринимается за границей и внутри страны, когда начинают выяснять отношения между собой прошлый и нынешний президент Скриншот: Киев.Комментарии - Новости и события / Facebook

"По данной ситуации могу сказать: выиграет ли или проиграет от этого Порошенко, или Зеленский, но проиграет от этого страна. От этих происходящих вещей. Это не очень хорошо воспринимается за границей и внутри страны – когда начинают выяснять отношения между собой прошлый и нынешний президент", – подчеркнул Кличко.

Лидер партии УДАР отметил, что юридические аспекты дела Порошенко должны комментировать специалисты.

"Что касается юридической оценки этих действий, я считаю, что некорректно с моей стороны комментировать юридическую составляющую. Это задача юристов", – подытожил мэр столицы.