"От этого противостояния Украина только проиграет". Кличко прокомментировал давление Зеленского на Порошенко

"По данной ситуации могу сказать: выиграет ли или проиграет от этого Порошенко, или Зеленский, но проиграет от этого страна. От этих происходящих вещей. Это не очень хорошо воспринимается за границей и внутри страны – когда начинают выяснять отношения между собой прошлый и нынешний президент", – подчеркнул Кличко.
Лидер партии УДАР отметил, что юридические аспекты дела Порошенко должны комментировать специалисты.
"Что касается юридической оценки этих действий, я считаю, что некорректно с моей стороны комментировать юридическую составляющую. Это задача юристов", – подытожил мэр столицы.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе.
"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.
СМИ писали в начале января, что прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко. В ГБР информацию об отзыве ходатайства назвали не соответствующей действительности.
12 января в ГБР заявили, что поскольку Порошенко уклонился от явки в суд, ходатайство об избрании ему меры пресечения до сих пор не рассмотрено. Адвокат заявил 12 января, что лидер "Европейской солидарности" не явился в суд в связи с тем, что его туда не вызвали.