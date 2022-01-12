СМИ назвали претендента на должность главы КГГА, который может заменить Кличко

38-летний Кулеба с января 2021 года – первый заместитель главы КГГА по вопросам полномочий самоуправления Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Они отметили, что Кулеба является компромиссной фигурой между Офисом президента Украины (ОПУ) и нынешним главой КГГА, мэром Киева Виталием Кличко.

При этом собеседники издания в "Слуге народа" признают, что принять закон о столице во втором чтении будет проблематично из-за отсутствия голосов.

В частности, группа "За майбутнє", в которую по состоянию на 12 января входит 21 нардеп, своих голосов пока не дает, подчеркнули источники "Украинской правды".

38-летний Кулеба с января 2021 года – первый заместитель Кличко по вопросам полномочий самоуправления, отмечается на сайте КГГА.

В 2005 году он окончил Киевский национальный экономический университет, является кандидатом наук по госуправлению.

Кулеба работал преподавателем в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве, занимался предпринимательской деятельностью, был помощником депутата Киевского горсовета (на общественных началах) и советником гендиректора КП "Плесо" (на общественных началах).

В 2018–2019 годах Кулеба работал директором ООО "Аспер Эстейт" (Киев), а в 2019–2020 годах – руководил департаментом городского благоустройства КГГА.

О назначении Кулебы в ноябре 2019 года главой этого департамента Bihus.info рассказал Кличко. По словам главы КГГА, кандидатуру Кулебы ему рекомендовал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Журналисты Bihus.info отмечали в декабре, что за последние полгода в департаментах, управлениях и коммунальных предприятиях КГГА прошло не менее 70 обысков, но именно в департаменте городского благоустройства, который возглавлял Кулеба, таких следственных действий не проводили.