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СМИ назвали претендента на должность главы КГГА, который может заменить Кличко

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38-летний Кулеба с января 2021 года первый заместитель главы КГГА по вопросам полномочий самоуправления
38-летний Кулеба с января 2021 года – первый заместитель главы КГГА по вопросам полномочий самоуправления
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Главным претендентом на должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) в случае принятия Верховной Радой закона о столице является первый замглавы КГГА Алексей Кулеба. Об этом 12 января пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа".

Они отметили, что Кулеба является компромиссной фигурой между Офисом президента Украины (ОПУ) и нынешним главой КГГА, мэром Киева Виталием Кличко.

При этом собеседники издания в "Слуге народа" признают, что принять закон о столице во втором чтении будет проблематично из-за отсутствия голосов.

В частности, группа "За майбутнє", в которую по состоянию на 12 января входит 21 нардеп, своих голосов пока не дает, подчеркнули источники "Украинской правды".

38-летний Кулеба с января 2021 года – первый заместитель Кличко по вопросам полномочий самоуправления, отмечается на сайте КГГА.

В 2005 году он окончил Киевский национальный экономический университет, является кандидатом наук по госуправлению.

Кулеба работал преподавателем в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве, занимался предпринимательской деятельностью, был помощником депутата Киевского горсовета (на общественных началах) и советником гендиректора КП "Плесо" (на общественных началах).

В 2018–2019 годах Кулеба работал директором ООО "Аспер Эстейт" (Киев), а в 2019–2020 годах – руководил департаментом городского благоустройства КГГА.

О назначении Кулебы в ноябре 2019 года главой этого департамента Bihus.info рассказал Кличко. По словам главы КГГА, кандидатуру Кулебы ему рекомендовал руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Журналисты Bihus.info отмечали в декабре, что за последние полгода в департаментах, управлениях и коммунальных предприятиях КГГА прошло не менее 70 обысков, но именно в департаменте городского благоустройства, который возглавлял Кулеба, таких следственных действий не проводили.

Контекст:

18 ноября 2021 года в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки. Однако заседание закрыли досрочно, а перед этим был объявлен перерыв для совещания руководителей фракций и групп по законопроектам №2143-3 и №4298, писал "Интерфакс-Украина".

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о столице еще 3 октября 2019 года, более двух лет назад. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления", – заявил в октябре 2021 года мэр Киева Кличко. 1 ноября он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Теги: Верховная Рада, Виталий Кличко, Украина, КГГА, самоуправление, советник, закон, законопроект, работа, власть, Слуга народа, Офис президента Украины, Андрей Ермак, назначение, заседание, За майбутнє, мэр, Алексей Кулеба
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