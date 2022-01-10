Суд продлил срок ареста Медведчуку

Об этом сообщило издание "Сегодня" в своем Telegram-канале, а также написал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook.

13 мая 2021 года Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет, меру пресечения несколько раз продлевали, а 2 ноября домашний арест изменили на личное обязательство. Однако нардеп оставался под круглосуточным домашним арестом по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.

По какому из подозрений Медведчуку сегодня продлевали меру пресечения, не уточняется. Заседание вел судья Олег Белоцерковец.

Позже агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора рассказали, что речь идет о производстве, касающемся поставок угля из ОРДЛО, и что срок ареста Медведчуку продлили на 60 дней.

В общем счете срок пребывания нардепа под домашним арестом составит 10 месяцев, написал Кузьмин.