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ПОЛИТИКА

Суд продлил срок ареста Медведчуку

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Медведчук находится под домашним арестом с весны прошлого года
Медведчук находится под домашним арестом с весны прошлого года
Фото: zagittya.com.ua

Печерский районный суд Киева на заседании 10 января решил продлить срок действия меры пресечения для подозреваемого в госизмене народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщило издание "Сегодня" в своем Telegram-канале, а также написал нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook. 

13 мая 2021 года Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет, меру пресечения несколько раз продлевали, а 2 ноября домашний арест изменили на личное обязательство. Однако нардеп оставался под круглосуточным домашним арестом по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.

По какому из подозрений Медведчуку сегодня продлевали меру пресечения, не уточняется. Заседание вел судья Олег Белоцерковец.

Позже агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора рассказали, что речь идет о производстве, касающемся поставок угля из ОРДЛО, и что срок ареста Медведчуку продлили на 60 дней. 

В общем счете срок пребывания нардепа под домашним арестом составит 10 месяцев, написал Кузьмин. 

https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/4667750903301165

Контекст:

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Медведчук известен своими связями с Россией. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины, в феврале 2021 года против него ввела санкции и Украина (на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма).

11 мая 2021 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, тогда находился в РФ и не имел намерений возвращаться, Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

В октябре Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, Ренат Кузьмин, Печерский суд, домашний арест, ОПЗЖ, дело Медведчука – Козака
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