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ПОЛИТИКА

Медведчук пожаловался, что его дочь не впустили в Швейцарию для учебы в университете

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Дочери Медведчука объявили, что ее виза в Швейцарию аннулирована
Дочери Медведчука объявили, что ее виза в Швейцарию аннулирована
Скриншот: Перший Незалежний / Youtube

Дочери народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука аннулировали визу, которую она получила для обучения в Женевском университете (Швейцария). Об этом он рассказал 31 декабря 2021 года в интервью журналисту Вячеславу Пиховшеку для телеканала "Перший Незалежний".

Медведчук сообщил, что его дочь Дарина после окончания школы в Киеве поступила в Женевский университет, получила учебную визу и собиралась ехать на учебу в сентябре 2021 года.

"Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована. Западный мир и здесь проявился", – заявил народный депутат.

Фрагмент из интервью Медведчука, в котором он рассказывает об аннулировании визы его дочери разместил в Telegram блогер Денис Казанский.

Контекст:

Медведчук женат в третий раз. Первая его жена – Марина Лебедева, вторая – Наталия Гаврилюк, третья (нынешняя) – телеведущая Оксана Марченко. У политика две дочери – Ирина (1982 г.р., от второго брака) и Дарина (2004 г.р., от третьего брака). Дарина – крестница президента РФ Владимира Путина и супруги бывшего российского премьера Дмитрия Медведева Светланы, сообщает Liga.net

В мае 2021 года Медведчуку и его коллеге по фракции ОПЗЖ Тарасу Козаку было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

В октябре Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

Теги: Владимир Путин, Виктор Медведчук, Швейцария, визовый режим, визы, семья, вузы, Оксана Марченко, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ
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