Медведчук пожаловался, что его дочь не впустили в Швейцарию для учебы в университете

Дочери Медведчука объявили, что ее виза в Швейцарию аннулирована Скриншот: Перший Незалежний / Youtube

Медведчук сообщил, что его дочь Дарина после окончания школы в Киеве поступила в Женевский университет, получила учебную визу и собиралась ехать на учебу в сентябре 2021 года.

"Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована. Западный мир и здесь проявился", – заявил народный депутат.

Фрагмент из интервью Медведчука, в котором он рассказывает об аннулировании визы его дочери разместил в Telegram блогер Денис Казанский.