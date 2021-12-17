ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд оставил Медведчука под домашним арестом

В отношении Медведчука действует мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
В отношении Медведчука действует мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Фото: zagittya.com.ua

Киевский апелляционный суд 17 декабря оставил народного депутата, лидера политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука под домашним арестом по второму из предъявленных ему обвинений – о поставках угля из оккупированного Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении не названа фамилия Медведчука, но речь идет о "гражданине М", нардепе IX созыва, члене партии ОПЗЖ, который подозревается в госизмене и пособничестве терроризму.

Коллегия суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты и прокуратурой на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года. Тогда суд предыдущей инстанции отказал в содержании подозреваемого под стражей и применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/posts/3006472539602823

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о разграблении национальных ресурсов. 2 ноября меру пресечения изменили на личное обязательство, но он остается под круглосуточным домашним арестом по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.

Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Козак находится в розыске.

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

СБУ обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы Администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Теги: Виктор Медведчук, терроризм, госизмена, апелляция, апелляционный суд, домашний арест
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
"Лучшее решение", "Голой завтракать – самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Лучшее решение", "Голой завтракать – самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (229731)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (67147)
3
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (54384)
4
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (50913)
5
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (44851)
6
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (39928)
7
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (35203)
8
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (32392)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS