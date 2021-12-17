Суд оставил Медведчука под домашним арестом

В сообщении не названа фамилия Медведчука, но речь идет о "гражданине М", нардепе IX созыва, члене партии ОПЗЖ, который подозревается в госизмене и пособничестве терроризму.

Коллегия суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты и прокуратурой на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года. Тогда суд предыдущей инстанции отказал в содержании подозреваемого под стражей и применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о разграблении национальных ресурсов. 2 ноября меру пресечения изменили на личное обязательство, но он остается под круглосуточным домашним арестом по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.