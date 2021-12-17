Суд оставил Медведчука под домашним арестом

В сообщении не названа фамилия Медведчука, но речь идет о "гражданине М", нардепе IX созыва, члене партии ОПЗЖ, который подозревается в госизмене и пособничестве терроризму.
Коллегия суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты и прокуратурой на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года. Тогда суд предыдущей инстанции отказал в содержании подозреваемого под стражей и применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о разграблении национальных ресурсов. 2 ноября меру пресечения изменили на личное обязательство, но он остается под круглосуточным домашним арестом по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса.
Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.
СБУ обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы Администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.
Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.