Евродепутат о деле против Порошенко: Мы будем выступать за санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры

"В общем, мы видим, что есть угроза значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это использование политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов, о чем мы знаем со времен [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича. Я очень сожалею, что история повторяется снова, мы возвращаемся в домайданные времена и снова видим дела против политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-либо в Украине – или прокурорам, или политикам, или судьям – участвовать в этих грязных политических играх", – отметила евродепутат.

По ее словам, в случае введения санкций они будут тщательно проанализированы.

"Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим играм. Но люди, которые откровенно поддерживают такие грязные политические игры, обычно должны понести политические и экономические последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко настаиваем на этом. Мы уже обратились за целевыми санкциями против российских судей, которые вовлечены в политическое правосудие. И, конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за целевые санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры", – сказала евродепутат.