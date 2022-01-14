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ПОЛИТИКА

Евродепутат о деле против Порошенко: Мы будем выступать за санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры

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Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций
Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций
Фото: ЕРА

Евросоюз может ввести санкции против лиц, которые причастны к преследованию пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом комментарии телеканалу "Прямий" заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.

"В общем, мы видим, что есть угроза значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это использование политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов, о чем мы знаем со времен [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича. Я очень сожалею, что история повторяется снова, мы возвращаемся в домайданные времена и снова видим дела против политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-либо в Украине – или прокурорам, или политикам, или судьям – участвовать в этих грязных политических играх", – отметила евродепутат.

По ее словам, в случае введения санкций они будут тщательно проанализированы.

"Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим играм. Но люди, которые откровенно поддерживают такие грязные политические игры, обычно должны понести политические и экономические последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко настаиваем на этом. Мы уже обратились за целевыми санкциями против российских судей, которые вовлечены в политическое правосудие. И, конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за целевые санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры", – сказала евродепутат.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал "не предоставить Офису президента подарка" и вернуться в Украину в январе. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука на 12 января, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту

"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщила 24 декабря, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко. В ОГПУ рассказали "Укринформу", что собираются просить для Порошенко залог в размере 1 млрд грн.

12 января Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Порошенко Игорь Головань в тот же день заявил, что лидер "Европейской солидарности" не явился в суд в связи с тем, что его туда не вызвали

Теги: Петр Порошенко, преследования, санкции, арест, задержание, обвинение, власть, судья, суд, Виола фон Крамон-Таубадель
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