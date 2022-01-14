Прокуроры просят ареста Порошенко. Ходатайство 17 января рассмотрит Печерский суд – ГБР

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 14 января.
"Петра Порошенко ждут в суде в понедельник в 11.00", – заявили в ГБР и опубликовали сообщение Печерского суда, в котором говорится, что прокуроры попросили избрать для экс-президента меру пресечения в виде ареста.
Также пресс-служба бюро опубликовала повестку о вызове Порошенко в суд.
До этого о том, какую меру пресечения запросила сторона обвинения, официально не сообщалось. "Украинская правда" писала, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко, "Укринформ" сообщал, что речь идет о залоге в размере 1 млрд грн. Следствие рассчитывает, что суд изберет Порошенко меру пресечения 17 января.
20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Порошенко обещал вернуться в Украину 17 января в 9.00 – рейсовым самолетом из Варшавы в Киев. Адвокат Игорь Головань заявил 12 января, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.
В рамках этого же дела о подозрении сообщили нардепу, лидеру политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку (он находится под домашним арестом), бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину (по информации ГПСУ, его нет в Украине, суд разрешил арест экс-чиновника) и бизнесмену Сергею Кузяре (он находился под стражей, но 12 января суд изменил меру пресечения на домашний арест и он покинул СИЗО).