Прокуроры просят ареста Порошенко. Ходатайство 17 января рассмотрит Печерский суд – ГБР

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 14 января.

"Петра Порошенко ждут в суде в понедельник в 11.00", – заявили в ГБР и опубликовали сообщение Печерского суда, в котором говорится, что прокуроры попросили избрать для экс-президента меру пресечения в виде ареста.

Фото: dbr.gov.ua

Также пресс-служба бюро опубликовала повестку о вызове Порошенко в суд.

Фото: dbr.gov.ua

До этого о том, какую меру пресечения запросила сторона обвинения, официально не сообщалось. "Украинская правда" писала, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко, "Укринформ" сообщал, что речь идет о залоге в размере 1 млрд грн. Следствие рассчитывает, что суд изберет Порошенко меру пресечения 17 января.