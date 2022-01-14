Порошенко и Медведчуку могут провести перекрестный допрос – ГБР

Порошенко (на фото) вместе с Медведчуком в СБУ называли ключевыми фигурантами дела о поставках угля из ОРДЛО Фото: ЕРА

Об этом она заявила 14 января, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, который транслировали на канале ГБР в YouTube.

"Интересный вопрос, – сказала Сапьян. – Насколько мне известно, Уголовно-процессуальный кодекс Украины не исключает такой возможности, и если будет соответствующая база и необходимость, следователи проведут соответствующие действия, соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц".