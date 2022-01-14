ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Порошенко и Медведчуку могут провести перекрестный допрос – ГБР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко (на фото) вместе с Медведчуком в СБУ называли ключевыми фигурантами дела о поставках угля из ОРДЛО
Порошенко (на фото) вместе с Медведчуком в СБУ называли ключевыми фигурантами дела о поставках угля из ОРДЛО
Фото: ЕРА

Советник по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян не исключает проведение перекрестного допроса двух фигурантов дела о незаконных поставках угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей – пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом она заявила 14 января, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, который транслировали на канале ГБР в YouTube.

"Интересный вопрос, – сказала Сапьян. – Насколько мне известно, Уголовно-процессуальный кодекс Украины не исключает такой возможности, и если будет соответствующая база и необходимость, следователи проведут соответствующие действия, соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц".

Контекст:

Следствие считает, что в 2014–2015 годах – за время существования схемы поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную правительству территорию Украины – террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн.

В этом уголовном производстве, кроме Медведчука и Порошенко, фигурируют бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин (по информации ГПСУ, его нет в Украине, суд разрешил арест экс-чиновника) и бизнесмен Сергей Кузяра (он находился под стражей, но 12 января суд изменил меру пресечения на домашний арест и он покинул СИЗО). 

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства. 

Медведчуку в октябре 2021 года сообщили подозрение в госизмене и пособничестве терроризму, он находится под домашним арестом.

Порошенко в декабре сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Он находится в зарубежной поездке, категорически отвергает обвинения и обещал вернуться в Украину 17 января утром – рейсовым самолетом из Варшавы в Киев.

Адвокат Игорь Головань заявил 12 января, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту. Как сказала Сапьян, ГБР надеется, что Порошенко, как "ответственный политик и гражданин выполнит все процессуальные обязательства и самостоятельно прибудет на заседание суда". 

Следствие рассчитывает, что суд изберет Порошенко меру пресечения 17 января, о какой именно просила сторона обвинения – официально не сообщается. "Украинская правда" писала, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко, "Укринформ" сообщал, что речь идет о залоге в размере 1 млрд грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, уголь, допрос, ОРДЛО, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь"
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" G
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
"Свет моих очей". Паперная показала своего мужа без одежды
"Свет моих очей". Паперная показала своего мужа без одежды
"Сексуальные натуральные кудряшки", "Это сделало мой день". 52-летняя Энистон позировала без макияжа и фильтров
"Сексуальные натуральные кудряшки", "Это сделало мой день". 52-летняя Энистон позировала без макияжа и фильтров
Спустя почти год после смерти Андрея Мягкова умерла его жена – актриса Анастасия Вознесенская
Спустя почти год после смерти Андрея Мягкова умерла его жена – актриса Анастасия Вознесенская
"Какая хорошенькая", "Слишком идеальная". Кунаки восхитила сеть новым фото в бикини
"Какая хорошенькая", "Слишком идеальная". Кунаки восхитила сеть новым фото в бикини
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь
"Настоящий цветок". Ребрик оседлала стул
"Настоящий цветок". Ребрик оседлала стул
Wellboy резко состарился на старый Новый год и потроллил мэра Кличко
Wellboy резко состарился на старый Новый год и потроллил мэра Кличко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (153879)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (97505)
3
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (76987)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (55690)
5
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (45799)
6
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (44545)
7
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (37045)
8
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (35552)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS