"Никакие деловые интересы не стоят того, чтобы допустить войну". Кулеба озвучил ожидания от нового немецкого правительства

"Мы ожидаем, что новое федеральное правительство возьмет твердый и четкий курс против российских угроз и попыток запугивания – вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками. Никакие деловые интересы и симпатии к [президенту РФ Владимиру] Путину не стоят того, чтобы допустить кровопролитную войну в Европе", – сказал Кулеба.
Он призвал западные страны к единству и совместной реализации трехуровневого пакета сдерживания российской агрессии.
"Я уверен, что наше единство является коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращении нового масштабного кризиса европейской безопасности", – заявил министр.
После перевыборов и назначения нового правительства в Германии в конце 2021 года канцлером стал Олаф Шольц. Он 12 января выразил глубокую обеспокоенность по поводу стягивания российских войск к границе с Украиной.
В то же время Bild ранее писал, что Шольц считает Россию своим "главным приоритетом" во внешней политике и стремится к "качественно новому началу" в отношениях с РФ. Кроме того, Германия пока не пересмотрела подход предыдущего правительства, которое отказалось поставлять Украине оружие и заблокировало закупки Украины через агентство НАТО.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.