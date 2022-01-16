"Никакие деловые интересы не стоят того, чтобы допустить войну". Кулеба озвучил ожидания от нового немецкого правительства

"Мы ожидаем, что новое федеральное правительство возьмет твердый и четкий курс против российских угроз и попыток запугивания – вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками. Никакие деловые интересы и симпатии к [президенту РФ Владимиру] Путину не стоят того, чтобы допустить кровопролитную войну в Европе", – сказал Кулеба.

Он призвал западные страны к единству и совместной реализации трехуровневого пакета сдерживания российской агрессии.

"Я уверен, что наше единство является коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращении нового масштабного кризиса европейской безопасности", – заявил министр.

После перевыборов и назначения нового правительства в Германии в конце 2021 года канцлером стал Олаф Шольц. Он 12 января выразил глубокую обеспокоенность по поводу стягивания российских войск к границе с Украиной.

В то же время Bild ранее писал, что Шольц считает Россию своим "главным приоритетом" во внешней политике и стремится к "качественно новому началу" в отношениях с РФ. Кроме того, Германия пока не пересмотрела подход предыдущего правительства, которое отказалось поставлять Украине оружие и заблокировало закупки Украины через агентство НАТО.