"Новое начало отношений с РФ". Канцлер Германии хочет встретиться с Путиным до конца января – СМИ

По данным издания, Шольц считает Россию своим "главным приоритетом" во внешней политике и стремится к "качественно новому началу" в отношениях с РФ.

Отмечается, что внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер в течение двух последних недель готовит встречу Шольца с Путиным в январе.

Bild обращает внимание, что часть правительства Шольца (представители партии "Зеленые") значительно более критично настроена в отношении России, чем он сам.

Так, министр иностранных дел Анналена Бербок более жестко высказывается о Путине, говоря об Украине и правах человека, а министр экономики Роберт Хабек критически относится к газопроводу "Северный поток – 2" и не исключает жестких санкций.

Bild пишет также со ссылкой на анализ службы безопасности ЕС, что Путин хочет вести переговоры только с США, но для Германии может сделать исключение, так как это крупнейший заказчик нефти и газа.