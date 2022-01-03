"Новое начало отношений с РФ". Канцлер Германии хочет встретиться с Путиным до конца января – СМИ

По данным издания, Шольц считает Россию своим "главным приоритетом" во внешней политике и стремится к "качественно новому началу" в отношениях с РФ.
Отмечается, что внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер в течение двух последних недель готовит встречу Шольца с Путиным в январе.
Bild обращает внимание, что часть правительства Шольца (представители партии "Зеленые") значительно более критично настроена в отношении России, чем он сам.
Так, министр иностранных дел Анналена Бербок более жестко высказывается о Путине, говоря об Украине и правах человека, а министр экономики Роберт Хабек критически относится к газопроводу "Северный поток – 2" и не исключает жестких санкций.
Bild пишет также со ссылкой на анализ службы безопасности ЕС, что Путин хочет вести переговоры только с США, но для Германии может сделать исключение, так как это крупнейший заказчик нефти и газа.
Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга, социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. За него проголосовало 395 депутатов Бундестага при необходимом минимуме в 369 голосов.
15 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил Шольца с избранием на пост канцлера и выразил надежду, что новое правительство Германии поддержит европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.
В тот же день Зеленский, Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию возобновить конструктивную работу в нормандском формате.
В новогоднем обращении Шольц упомянул Украину, говоря о том, что Германия и Европа "сталкиваются с новыми вызовами".