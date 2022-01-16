"Агрессором является Россия". Столтенберг заявил, что для деэскалации сдержанность должна проявить РФ, а не Украина

Столтенберг: Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, означает поставить все это немного странным, перевернутым образом Фото: EPA

Он напомнил, что "агрессором является Россия".

"Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, – значит действительно поставить все это немного странным, перевернутым образом", – сказал генсек.

Столтенберг также отметил, что, хоть Россия и должна предпринять шаги для деэскалации, в НАТО по-прежнему готовы снова сесть и выслушать опасения Москвы.