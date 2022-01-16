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"Агрессором является Россия". Столтенберг заявил, что для деэскалации сдержанность должна проявить РФ, а не Украина

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Столтенберг: Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, означает поставить все это немного странным, перевернутым образом
Столтенберг: Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, означает поставить все это немного странным, перевернутым образом
Фото: EPA

Для деэскалации ситуации у украинской границы именно Россия, а не Украина должна проявить гибкость, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью CBS News, которое вышло 16 января.

Он напомнил, что "агрессором является Россия".

"Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, – значит действительно поставить все это немного странным, перевернутым образом", – сказал генсек.

Столтенберг также отметил, что, хоть Россия и должна предпринять шаги для деэскалации, в НАТО по-прежнему готовы снова сесть и выслушать опасения Москвы.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, российская агрессия, война в Украине
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