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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

Состояние раненого военнослужащего удовлетворительное
Состояние раненого военнослужащего удовлетворительное
Фото: EPA

16 января на Донбассе был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

С начала суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

"В сторону Катериновки вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

Военнослужащий находится в медучреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/294613192693998

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, обстрелы, российская агрессия, Катериновка, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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