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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Немедленные и жестокие". Сенатор Рубио представил законопроект о сдерживании вторжения РФ в Украину

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Рубио: Важно, чтобы этот законопроект не зависел от решения президента Байдена
Рубио: Важно, чтобы этот законопроект не зависел от решения президента Байдена
Фото: ЕРА

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио 14 января представил проект закона о сдерживании военной агрессии России против Украины. Об этом сообщил сайт политика.

Законопроект предусматривает введение "немедленных и жестких персональных санкций в отношении [президента РФ] Владимира Путина и остального авторитарного руководства России, если российские войска продолжат вторжение в Украину".

В документе сказано, что законопроект наложит санкции на Путина и на секторы российской экономики, от которых зависит обогащение его окружения.

"Важно, чтобы этот законопроект не зависел от решения президента [США Джо] Байдена о том, что представляет собой вторжение в Украину", – отмечено в сообщении.

"Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", – подчеркнул Рубио.

Он добавил, что США должны демонстрировать "силу и решимость, а не слабость".

"Я призываю своих коллег из Сената сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно", – отметил сенатор.

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае вторжения в Украину. Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Ограничения предлагают ввести также против ряда российских банков, в том числе "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка" и "Альфа-банка".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. Возле границ Украины находится значительное количество войск РФ, США не наблюдают его уменьшения. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО проводят встречу на уровне Совета Россия – НАТО, на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, агрессия, вторжение, Марко Рубио, война в Украине, война на Донбассе, войска
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