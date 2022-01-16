"Немедленные и жестокие". Сенатор Рубио представил законопроект о сдерживании вторжения РФ в Украину

Законопроект предусматривает введение "немедленных и жестких персональных санкций в отношении [президента РФ] Владимира Путина и остального авторитарного руководства России, если российские войска продолжат вторжение в Украину".
В документе сказано, что законопроект наложит санкции на Путина и на секторы российской экономики, от которых зависит обогащение его окружения.
"Важно, чтобы этот законопроект не зависел от решения президента [США Джо] Байдена о том, что представляет собой вторжение в Украину", – отмечено в сообщении.
"Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", – подчеркнул Рубио.
Он добавил, что США должны демонстрировать "силу и решимость, а не слабость".
"Я призываю своих коллег из Сената сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно", – отметил сенатор.
12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае вторжения в Украину. Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Ограничения предлагают ввести также против ряда российских банков, в том числе "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка" и "Альфа-банка".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. Возле границ Украины находится значительное количество войск РФ, США не наблюдают его уменьшения. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО проводят встречу на уровне Совета Россия – НАТО, на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.