"Немедленные и жестокие". Сенатор Рубио представил законопроект о сдерживании вторжения РФ в Украину

Рубио: Важно, чтобы этот законопроект не зависел от решения президента Байдена Фото: ЕРА

Законопроект предусматривает введение "немедленных и жестких персональных санкций в отношении [президента РФ] Владимира Путина и остального авторитарного руководства России, если российские войска продолжат вторжение в Украину".

В документе сказано, что законопроект наложит санкции на Путина и на секторы российской экономики, от которых зависит обогащение его окружения.

"Важно, чтобы этот законопроект не зависел от решения президента [США Джо] Байдена о том, что представляет собой вторжение в Украину", – отмечено в сообщении.

"Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", – подчеркнул Рубио.

Он добавил, что США должны демонстрировать "силу и решимость, а не слабость".

"Я призываю своих коллег из Сената сотрудничать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно", – отметил сенатор.

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае вторжения в Украину. Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Ограничения предлагают ввести также против ряда российских банков, в том числе "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка" и "Альфа-банка".