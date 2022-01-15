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В Кремле отреагировали на обвинения в подготовке провокации в Украине

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Песков назвал голословными сообщения СМИ о подготовке России к диверсии, но в Белом доме тоже говорят, что имеют такую информацию
Песков назвал голословными сообщения СМИ о подготовке России к диверсии, но в Белом доме тоже говорят, что имеют такую информацию 
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает голословными публикации западных СМИ о вероятной подготовке РФ к проведению диверсии на Донбассе, целью которой является оправдание российского вторжения.

Об этом он заявил в комментарии ТАСС вечером 14 января. 

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях. 

Песков, комментируя публикации в СМИ, заявил, что "до сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены". 

Однако в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности". 

"Оперативники обучены методам ведения городской войны и использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий против российских марионеточных сил. Наша информация также свидетельствует о том, что российские субъекты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных и социальных сетях, чтобы оправдать российское вторжение и посеять раскол в Украине", – сказала спикер Белого дома. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Как отметило Reuters, кибератака на украинские правительственные сайты еще больше накалила ситуацию после переговоров, зашедших в тупик. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Донбасс, Дмитрий Песков, Джен Псаки, диверсанты, диверсия
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