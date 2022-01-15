В Кремле отреагировали на обвинения в подготовке провокации в Украине

Песков назвал голословными сообщения СМИ о подготовке России к диверсии, но в Белом доме тоже говорят, что имеют такую информацию Фото: ЕРА

Об этом он заявил в комментарии ТАСС вечером 14 января.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

Песков, комментируя публикации в СМИ, заявил, что "до сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены".

Однако в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".

"Оперативники обучены методам ведения городской войны и использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий против российских марионеточных сил. Наша информация также свидетельствует о том, что российские субъекты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных и социальных сетях, чтобы оправдать российское вторжение и посеять раскол в Украине", – сказала спикер Белого дома.