ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Россия подготовила внутренний саботаж и дестабилизацию в Украине – Нуланд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нуланд: Именно Россия создала этот кризис из ничего
Нуланд: Именно Россия создала этот кризис из ничего
Фото: EPA

Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации по отношению к Украине. Об этом заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила 11 января на брифинге перед СМИ, видео опубликовано на YouTube-канале Госдепа.

"Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 тыс. военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты [действий] под чужим флагом для Украины", – цитирует Нуланд "Голос Америки".

По словам заместителя госсекретаря США, Россия распространяла дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать свои собственные действия.

Нуланд также подчеркнула, что именно Россия выступает агрессором, а Украина четко заявила, что не намерена угрожать РФ. По ее словам, Украина хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа.

Политик добавила, что НАТО не представляет угрозы для России, а решения о членстве в Альянсе принимаются только странами, стремящимися стать членами Альянса и странами-членами.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Виктория Нуланд, граница, агрессия, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучшая экс-"ВИА Гра". Мейхер показала свои свежие снимки
"Лучшая экс-"ВИА Гра". Мейхер показала свои свежие снимки
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд может стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар"
Звезда фильмов о Человеке-пауке Холланд может стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар"
"Большие упругие сисяндры. Слюнки текут", "Люблю твои бедра, ляхи". Каменских вблизи показала формы на пляже
"Большие упругие сисяндры. Слюнки текут", "Люблю твои бедра, ляхи". Каменских вблизи показала формы на пляже
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини
"Это парик?", "Красивая стала". В сети комментируют новый образ Ани Лорак в комбинезоне с дырками
"Это парик?", "Красивая стала". В сети комментируют новый образ Ани Лорак в комбинезоне с дырками
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Седокова снялась в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
Седокова снялась в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (488646)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (157895)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (71403)
4
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (63610)
5
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (43965)
6
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (43414)
7
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (30862)
8
"Секси-бикини", "Мамасита". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике (28049)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS