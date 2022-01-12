Россия подготовила внутренний саботаж и дестабилизацию в Украине – Нуланд

Нуланд: Именно Россия создала этот кризис из ничего Фото: EPA

"Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 тыс. военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты [действий] под чужим флагом для Украины", – цитирует Нуланд "Голос Америки".

По словам заместителя госсекретаря США, Россия распространяла дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать свои собственные действия.

Нуланд также подчеркнула, что именно Россия выступает агрессором, а Украина четко заявила, что не намерена угрожать РФ. По ее словам, Украина хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа.

Политик добавила, что НАТО не представляет угрозы для России, а решения о членстве в Альянсе принимаются только странами, стремящимися стать членами Альянса и странами-членами.