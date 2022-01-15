Нуланд заявила, что США подготовили ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину

Нуланд подчеркнула, что, с точки зрения США, дверь для дипломатического решения все еще открыта Фото: EPA

"Я не собираюсь презентовать 18 различных сценариев", – сказала Нуланд, добавив, что диалог США с союзниками "направлен на то, чтобы причинить очень острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот шаг (вторжение в Украину. – "ГОРДОН") в любой форме".

Нуланд подчеркнула, что, с точки зрения США, дверь для дипломатического решения все еще открыта и Вашингтон работает над письменными ответами российским официальным лицам. Она отметила, что США хотят продолжения разговора с Россией.

По словам заместительницы госсекретаря, США считают, что возможно снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых вопросах с помощью дипломатии.

Вашингтон "надеется и ожидает", что с некоторыми идеями США "Москва останется за столом переговоров, но это выбор [президента РФ Владимира] Путина".

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или ее союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток – 2" и предлагается увеличить военную помощь США Украине.

В Кремле заявили, что введение санкций США против Путина расценят как разрыв отношений.