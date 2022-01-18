В Беларусь начали прибывать подразделения армии РФ. Минобороны страны анонсировало учения "Союзная решимость – 2022"

Прибытие войск РФ будет осуществляться на протяжении всего первого этапа учений "Союзная решимость – 2022", отметили в минобороны Беларуси Скриншот: ВоенТВ Беларуси / YouTube

"Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа, – сообщила спикер Минобороны Беларуси Инна Горбачева. – На данном этапе подразделениям предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения поставленных задач".

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Видео: ВоенТВ Беларуси / YouTube

Учения "Союзная решимость – 2022" пройдут с 10-го по 20 февраля "на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь", подчеркнули в Минобороны страны.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа: до 9 февраля будут проведены передислокация войск и создание группировок, а с 10-го февраля РФ и Беларусь проведут совместные учения.

Сообщается, что во время тренировок военные отработают "усиление участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов", поиск, блокирование и уничтожение "незаконных вооруженных формирований и ДРГ", а также "отдельные вопросы постконфликтного урегулирования".

В учениях примут участие "часть сил и средств Вооруженных сил Республики Беларусь, а также органы военного управления, ряд воинских частей и подразделений Восточного военного округа Вооруженных сил РФ", уточнили в минобороны Беларуси.

Тренировки пройдут на полигонах "Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский" и "Домановский", а также на отдельных участках местности. Планируется также задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", – подчеркнули в оборонном ведомстве Беларуси.

В то же время отмечается, что "детальное планирование практических действий войск в ходе проверки еще не завершено и, следовательно, возможно внесение некоторых изменений".