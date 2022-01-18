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В Беларусь начали прибывать подразделения армии РФ. Минобороны страны анонсировало учения "Союзная решимость – 2022"

 
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Прибытие войск РФ будет осуществляться на протяжении всего первого этапа учений "Союзная решимость 2022", отметили в минобороны Беларуси
Прибытие войск РФ будет осуществляться на протяжении всего первого этапа учений "Союзная решимость – 2022", отметили в минобороны Беларуси
Скриншот: ВоенТВ Беларуси / YouTube

В Беларусь начали прибывать подразделения Вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые пройдут в феврале. Соответствующее видео 18 января опубликовано на YouTube-канале "ВоенТВ Беларуси".

"Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа, – сообщила спикер Минобороны Беларуси Инна Горбачева. – На данном этапе подразделениям предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения поставленных задач".

ВИДЕО
Видео: ВоенТВ Беларуси / YouTube

Учения "Союзная решимость – 2022" пройдут с 10-го по 20 февраля "на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь", подчеркнули в Минобороны страны.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа: до 9 февраля будут проведены передислокация войск и создание группировок, а с 10-го февраля РФ и Беларусь проведут совместные учения.

Сообщается, что во время тренировок военные отработают "усиление участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов", поиск, блокирование и уничтожение "незаконных вооруженных формирований и ДРГ", а также "отдельные вопросы постконфликтного урегулирования".

В учениях примут участие "часть сил и средств Вооруженных сил Республики Беларусь, а также органы военного управления, ряд воинских частей и подразделений Восточного военного округа Вооруженных сил РФ", уточнили в минобороны Беларуси.

Тренировки пройдут на полигонах "Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский" и "Домановский", а также на отдельных участках местности. Планируется также задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", – подчеркнули в оборонном ведомстве Беларуси.

В то же время отмечается, что "детальное планирование практических действий войск в ходе проверки еще не завершено и, следовательно, возможно внесение некоторых изменений".

Контекст:

Россия и Беларусь более 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

4 ноября 2021 года президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, проведенного в режиме видеоконференции, подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ двух стран.

29 декабря Путин и Лукашенко в ходе встречи в Санкт-Петербурге подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.

17 января 2022 года Лукашенко заявил, что "идет наращивание военного контингента на южных границах" Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.

"Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения. Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", – подчеркнул Лукашенко.

Учение "Союзная решимость – 2022" в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами". США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, военные учения, полигон, учения, военнослужащий, Евросоюз, проверки, войска, тренировка, Союзное государство, границы
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