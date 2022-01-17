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Лукашенко заявил об "украинских радикалах" возле границы и подтвердил проведение учений с РФ в феврале

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Лукашенко: Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов"
Лукашенко: Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов"
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в наращивании численности военного контингента у белорусской границы. Об этом он сказал во время доклада о планах проведения совместных учений Беларуси и России. Расшифровка заявления Лукашенко опубликована на сайте его пресс-службы.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Украине у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье".

"То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны", – констатировал самопровозглашенный президент Беларуси. 

В связи с этим Лукашенко напомнил, что еще в декабре договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси.

"Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения. Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", – подчеркнул он.

Точная дата учений пока неизвестна. Лукашенко говорил, что они планируются на февраль.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но и в организации потоков нелегальной миграции.

Украина в связи с миграционным кризисом стала укреплять границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов. В Совете нацбезопасности и обороны в ноябре предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, граница, военные учения
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