Лукашенко заявил об "украинских радикалах" возле границы и подтвердил проведение учений с РФ в феврале

"Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Украине у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье".

"То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны", – констатировал самопровозглашенный президент Беларуси.

В связи с этим Лукашенко напомнил, что еще в декабре договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси.

"Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения. Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", – подчеркнул он.

Точная дата учений пока неизвестна. Лукашенко говорил, что они планируются на февраль.