Путин и Лукашенко подтвердили проведение российско-белорусских военных учений в Беларуси в начале 2022 года

Лукашенко отметил, что давно просил Путина, чтобы Беларусь и Россия не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли.

"Я... обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами", – обратился он к Путину.

Российский президент в ответ заявил, что учения состоятся в начале следующего года.

"Проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте – феврале. Не знаю, когда они решат", – сказал Путин.