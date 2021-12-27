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"Нет оккупации Беларуси". В Минске и Барановичах расклеили антироссийские лозунги

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Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства
Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства
Фото: EPA

В двух белорусских городах 26 декабря появились лозунги против интеграции с Россией. Об этом сообщило "Радыё Свабода".

На плакатах, расклеенных на киосках, столбах, граждане страны высказались против оккупации Беларуси. "Нет оккупации Беларуси", "Нет интеграции с Россией", "Лукашенко, не втягивайте страну в войну", написано на лозунгах.

В Минске антироссийские листовки появились в центре города, в частности на проспекте Победителей. В Барановичах – на площади Ленина и улице Ленина. На здании ЗАГСа появилась карикатура на  лидеров РФ и Беларуси.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. 

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

4 ноября Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, проведенного в режиме видеоконференции, подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ двух стран.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, оккупация, Минск, Радыё Свабода
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