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Лукашенко: Надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры

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Лукашенко назвал "расколом" приобретение автокефалии Украинской православной церковью
Лукашенко назвал "расколом" приобретение автокефалии Украинской православной церковью
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил о необходимости вернуть Украину "в лоно настоящей веры". Об этом 7 января сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.

"Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку будет трудно выжить – будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством, но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может", – утверждает Лукашенко.

Он назвал "расколом" приобретение автокефалии Украинской православной церковью.

"И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести – автокефалию, раскол нашей церкви и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", – сказал Лукашенко.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

ПЦУ признали Вселенский и Александрийский патриархаты, Греческая и Кипрская поместные православные церкви.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, церковь, автокефалия, томос, Православная церковь Украины, ПЦУ
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