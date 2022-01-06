Епифаний рассказал, сколько приходов присоединилось к ПЦУ после объединительного собора

Епифаний: В течение последнего года переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти Фото: Православна Церква України / Facebook

"По нашим подсчетам, около 700 приходов присоединились после объединительного собора ПЦУ. В течение последнего года переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти... Мы не нуждаемся в каком-то открытом содействии со стороны украинской власти, но должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом", – подчеркнул митрополит.

По его словам, представители Украинской православной церкви Московского патриархата пытаются оспорить каждый переход в судебном порядке.

"Сейчас Московский патриархат фактически по каждому приходу, который присоединился к нашей церкви, подал иски в суды. Но в течение этого времени практически по всем искам мы выиграли, потому что правда на нашей стороне и, если община желает перейти, она имеет на это законное право. Я сейчас говорю о верхней инстанции – Верховном Суде. Сейчас чувствуется, что судебная реформа коснулась только Верховного Суда, а на низших уровнях, как мы видим, очень разные иногда принимаются решения, иногда даже неадекватные, которые прекращают переход общины. Но когда дело доходит до Верховного Суда, то он принимает справедливое, взвешенное решение", – отметил Епифаний.