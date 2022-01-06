Посольство США поздравило ПЦУ с годовщиной получения томоса

"Поздравляем православную церковь Украины с третьей годовщиной получения томоса об автокефалии! Украинцы вправе свободно исповедовать религию, без внешнего вмешательства", – отметили в посольстве США.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

ПЦУ признали Вселенский и Александрийский патриархаты, Греческая и Кипрская поместные православные церкви.