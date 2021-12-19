"Влияние и шантаж России". Епифаний рассказал, что мешает церкви Грузии признать автокефалию ПЦУ

По словам Епифания, Украина ждет, что Грузия признает автокефалию ПЦУ.

"Мы ожидаем. У нас идет прогресс. У нас нет регресса. Но есть много церквей, которые ждут. Действительно, с грузинами у украинцев есть дружеские, хорошие отношения. И я очень многое слышу от грузин, которые говорят: "Почему наша церковь до сих пор еще не признала автокефалию ПЦУ?" Но там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И поэтому идет такое колебание. Но непременно придет то время", – сказал он.

Епифаний отметил, что после предоставления Украине томоса об автокефалии прошло лишь три года – короткие сроки для истории церкви.

"Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. За эти три года сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процессу присоединятся другие церкви, потому что правда всегда побеждает", – пояснил предстоятель ПЦУ.