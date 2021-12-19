ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Влияние и шантаж России". Епифаний рассказал, что мешает церкви Грузии признать автокефалию ПЦУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Епифаний сказал, что непременно придет время, когда ПЦУ получит признание грузинской и других церквей
Епифаний сказал, что непременно придет время, когда ПЦУ получит признание грузинской и других церквей
Фото: radiosvoboda.org

Россия оказывает давление на Грузинскую православную церковь, чтобы та не признавала автокефалию Православной церкви Украины. Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 18 декабря.

По словам Епифания, Украина ждет, что Грузия признает автокефалию ПЦУ. 

"Мы ожидаем. У нас идет прогресс. У нас нет регресса. Но есть много церквей, которые ждут. Действительно, с грузинами у украинцев есть дружеские, хорошие отношения. И я очень многое слышу от грузин, которые говорят: "Почему наша церковь до сих пор еще не признала автокефалию ПЦУ?" Но там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то окончательно отнимут у них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И поэтому идет такое колебание. Но непременно придет то время", – сказал он. 

Епифаний отметил, что после предоставления Украине томоса об автокефалии прошло лишь три года – короткие сроки для истории церкви. 

"Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. За эти три года сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процессу присоединятся другие церкви, потому что правда всегда побеждает", – пояснил предстоятель ПЦУ.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

ПЦУ признали Вселенский и Александрийский патриархаты, Греческая и Кипрская поместные православные  церкви. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Грузия, церковь, шантаж, автокефалия, томос, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре
В сеть попали фото Ким Кардашян и Пита Дэвидсона во время их свидания в кинотеатре
"Потрясенная" жена Криса Нота, которого обвинили в изнасилованиях, хочет провести Рождество отдельно
"Потрясенная" жена Криса Нота, которого обвинили в изнасилованиях, хочет провести Рождество отдельно
"Горячая штучка". Кристина Агилера снялась топлес в свой день рождения
"Горячая штучка". Кристина Агилера снялась топлес в свой день рождения
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
"Горячая мамочка", "Мне нужен огнетушитель". 52-летняя Лопес спустила штаны до лобка
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов
  Киану Ривз объяснил, что на самом деле происходит на фото, которое стало мемом "Грустный Киану"
  Киану Ривз объяснил, что на самом деле происходит на фото, которое стало мемом "Грустный Киану"
"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться
"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться
"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга
"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами
"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость
"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (83539)
2
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело (68635)
3
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко (57720)
4
"Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко (54526)
5
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (51619)
6
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (50568)
7
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему (49880)
8
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (47660)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS