Епифаний ответил на вопрос, как российские войска возле границ Украины повлияли на переходы церквей в ПЦУ

Журналистка спросила предстоятеля, улучшило или ухудшило переходы обострение ситуации на границах Украины.

"Это ухудшило в последнее время переходы. Потому что происходит определенное давление, юридическая сейчас борьба в судах. Хотя мы практически на 100% выигрываем все судебные иски со стороны [УПЦ] Московского патриархата. Они пытаются обжаловать. Но если община решила, любой суд никогда не сможет запретить или отменить решение этой общины. Если она хочет быть в украинской церкви, она имеет это право согласно Конституции, украинских законов", – сказал Епифаний.

Предстоятель ПЦУ отметил, что каждая община определяется по этому вопросу самостоятельно, на общем собрании.

"Если есть две трети голосов, то решение считается действующим. Тогда готовятся соответствующие документы в областную администрацию, в которой происходит перерегистрация. Есть соответствующие брошюры, есть соответствующие рекомендации в интернете, как это юридически правильно можно воплотить в жизнь", – объяснил Епифаний.

Он рассказал, что на востоке Украины есть проблема – не хватает храмов ПЦУ.

"Есть много тех, кто хочет посещать храм ПЦУ, но, к сожалению, их нет в той местности. И они вынуждены посещать храмы РПЦ (Русской православной церкви, частью которой считается УПЦ МП. – "ГОРДОН"). Это со временем изменится. Потому что община меняет. Нужно сплачиваться, нужно делать все зависящее от общины для того, чтобы двигаться в направлении перехода", – подчеркнул Епифаний.