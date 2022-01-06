Епифаний: Со временем РПЦ смирится и будет вынуждена признать ПЦУ

"В течение этих трех лет мы уже имеем признание томоса от трети православных церквей. Со временем будет признание от 10 церквей, потом – больше. Последней, наверное, будет русская православная церковь, которая со временем смирится. А почему нет? Они будут вынуждены. Произойдут перемены, сменятся поколения, патриархи – одни отойдут, другие придут и будут вынуждены общаться. Это касается и украинского государства также: когда-то же в Москве признают, что мы независимы, мы отдельный народ, мы имеем право на существование. Когда-нибудь это произойдет", – подчеркнул Епифаний.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

ПЦУ признали Вселенский и Александрийский патриархаты, Греческая и Кипрская поместные православные церкви.

Из-за предоставления Украине томоса об автокефалии предстоятель РПЦ Кирилл утверждал в январе 2021 года, что Варфоломей "ввел раскольников в киевскую святыню", а в сентябре обвинил патриарха в "расколе во вселенском православии".

Варфоломей подчеркнул, что никто, кроме РПЦ, не создавал раскола в православии.