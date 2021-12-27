ГОРДОН
 
 
МИР

OCCRP назвал Лукашенко человеком года в сфере коррупции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жюри OCCRP единогласно назвало Лукашенко человеком года в сфере организованной преступности и коррупции
Жюри OCCRP единогласно назвало Лукашенко человеком года в сфере организованной преступности и коррупции
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, стал человеком года в сфере коррупции по версии Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Соответствующий отчет опубликован на сайте OCCRP.

Отмечается, что жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции единогласно выбрало Лукашенко из рекордных 1167 претендентов.

В частности, за 2021 год о Лукашенко говорили, что он организовал потоки государственных средств олигархам, близким его семье; с нарушением международных законов об авиации приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту; спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе с ЕС; распространял дезинформацию о коронавирусе и его лечении.

Подчеркивается, что кроме Лукашенко, в финал также попали бывший президент Афганистана Ашраф Гани, президент Сирии Башар Асад, президент Турции Реджеп Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

В 2020 году OCCRP назвал человеком года в сфере организованной преступности и коррупции президента Бразилии Жаира Болсонару.

Контекст:

Награда OCCRP "Человек года" с 2012 года присуждается тем, "кто делает все возможное, чтобы сеять хаос во всем мире с помощью организованной преступности и коррупции", сказано на сайте проекта.

OCCRP стремится способствовать подотчетности, проливая свет на самых злейших виновников коррупции и на политический сговор, который часто сопровождает ее, отмечают в Центре по исследованию коррупции.

В разные годы людьми года в сфере коррупции и оргпреступности, в частности, становились: президент РФ Владимир Путин (2014), президент Азербайджана Ильхам Алиев (2012), премьер-министр Мальты Джозеф Мускат (2019), президент Филиппин Родриго Дутерте (2017).

Теги: Реджеп Эрдоган, Беларусь, Александр Лукашенко, коррупция, миграция, Башар Асад, самолет, авиация, Себастьян Курц, премия, Ашраф Гани, Ryanair, OCCRP, жюри, дезинформация, Роман Протасевич, Человек года
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ты же бактерии привезешь домой!" Ребрик рассказала, как семья реагирует на ее откровенные сцены на экране
  "Ты же бактерии привезешь домой!" Ребрик рассказала, как семья реагирует на ее откровенные сцены на экране
"Что ты такое забористое куришь?" Волочкова в мини-платье с глубоким декольте надела "парик жениха"
"Что ты такое забористое куришь?" Волочкова в мини-платье с глубоким декольте надела "парик жениха"
"Как нежно", "О мой бог!" Жена футболиста Пятова, мама четырех детей, снялась голой на Мальдивах
"Как нежно", "О мой бог!" Жена футболиста Пятова, мама четырех детей, снялась голой на Мальдивах
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье
  "Я застеснялась". Данилко обнял Каменских за ягодицы. Видео
  "Я застеснялась". Данилко обнял Каменских за ягодицы. Видео
  "Все знают, что я сама всегда накрываю". Ирина Билык поделилась рецептом фирменного новогоднего салата
  "Все знают, что я сама всегда накрываю". Ирина Билык поделилась рецептом фирменного новогоднего салата
  "Бухал и дрался". 55-летняя Ирина Салтыкова рассказала, почему развелась с первым мужем – известным певцом
  "Бухал и дрался". 55-летняя Ирина Салтыкова рассказала, почему развелась с первым мужем – известным певцом
"Страх божий", "Берегись, Наташа перья удалит". Волочкова снялась в обнимку со стриптизером Тарзаном
"Страх божий", "Берегись, Наташа перья удалит". Волочкова снялась в обнимку со стриптизером Тарзаном
"Какие милые". 35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал своих родителей
"Какие милые". 35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал своих родителей
"Вульгарщина", "Это что за тигрица?" Лобода развела ноги и засветила грудь в откровенном декольте
"Вульгарщина", "Это что за тигрица?" Лобода развела ноги и засветила грудь в откровенном декольте
  Лилия Ребрик озвучила свой самый большой гонорар и показала, что на него купила
  Лилия Ребрик озвучила свой самый большой гонорар и показала, что на него купила
"Тело богини". Гоций похвасталась фигурой в бикини
"Тело богини". Гоций похвасталась фигурой в бикини
"Не нужно дразнить", "Рыба моей мечты". Астафьева снялась в чулках и с удочкой в руке
"Не нужно дразнить", "Рыба моей мечты". Астафьева снялась в чулках и с удочкой в руке
  "Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину
  "Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину
"Такие мурзики". Онуфрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Мальдивах
"Такие мурзики". Онуфрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Мальдивах
  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"
  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье (65212)
2
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (51448)
3
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (41156)
4
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа (35409)
5
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (32568)
6
"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра (28897)
7
"Похоже, Надежда влюбилась", "Пора замуж". Савченко надела платье с огромным декольте. Фото (25336)
8
Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса (20208)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS