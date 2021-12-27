OCCRP назвал Лукашенко человеком года в сфере коррупции

Жюри OCCRP единогласно назвало Лукашенко человеком года в сфере организованной преступности и коррупции Фото: president.gov.by

Отмечается, что жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции единогласно выбрало Лукашенко из рекордных 1167 претендентов.

В частности, за 2021 год о Лукашенко говорили, что он организовал потоки государственных средств олигархам, близким его семье; с нарушением международных законов об авиации приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту; спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе с ЕС; распространял дезинформацию о коронавирусе и его лечении.

Подчеркивается, что кроме Лукашенко, в финал также попали бывший президент Афганистана Ашраф Гани, президент Сирии Башар Асад, президент Турции Реджеп Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

В 2020 году OCCRP назвал человеком года в сфере организованной преступности и коррупции президента Бразилии Жаира Болсонару.