OCCRP назвал Лукашенко человеком года в сфере коррупции

Отмечается, что жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции единогласно выбрало Лукашенко из рекордных 1167 претендентов.
В частности, за 2021 год о Лукашенко говорили, что он организовал потоки государственных средств олигархам, близким его семье; с нарушением международных законов об авиации приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту; спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе с ЕС; распространял дезинформацию о коронавирусе и его лечении.
Подчеркивается, что кроме Лукашенко, в финал также попали бывший президент Афганистана Ашраф Гани, президент Сирии Башар Асад, президент Турции Реджеп Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.
В 2020 году OCCRP назвал человеком года в сфере организованной преступности и коррупции президента Бразилии Жаира Болсонару.
Награда OCCRP "Человек года" с 2012 года присуждается тем, "кто делает все возможное, чтобы сеять хаос во всем мире с помощью организованной преступности и коррупции", сказано на сайте проекта.
OCCRP стремится способствовать подотчетности, проливая свет на самых злейших виновников коррупции и на политический сговор, который часто сопровождает ее, отмечают в Центре по исследованию коррупции.
В разные годы людьми года в сфере коррупции и оргпреступности, в частности, становились: президент РФ Владимир Путин (2014), президент Азербайджана Ильхам Алиев (2012), премьер-министр Мальты Джозеф Мускат (2019), президент Филиппин Родриго Дутерте (2017).