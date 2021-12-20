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Бросали камни, ослепляли лазерами. Мигранты снова штурмовали белорусско-польскую границу

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Нелегалы пытаются прорваться через границу небольшими группами
Нелегалы пытаются прорваться через границу небольшими группами
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки, 19 декабря, несколько групп мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу в направлении Польши. Об этом 20 декабря в Twitter сообщила пограничная служба Польши.

"Вчера, 19 декабря, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 69 человек. На охраняемой пограничниками заставе в Черемхе 26 иностранцев пытались силой форсировать границу. На отрезках, охраняемых пограничниками в Пласской, Наревке и Дубичах Церковных, границу пытались пересечь группы по несколько человек", – говорится в сообщении.

Как отмечает в Twitter минобороны Польши, схема прорыва мигрантами границы одинакова – с белорусской стороны в сторону польских пограничников летят камни и их ослепляют лазерами.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

Теги: Беларусь, Польша, граница, штурм, пограничники, Минобороны, иностранцы, мигранты, лазер, нелегалы, границы
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