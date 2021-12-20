Бросали камни, ослепляли лазерами. Мигранты снова штурмовали белорусско-польскую границу

"Вчера, 19 декабря, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 69 человек. На охраняемой пограничниками заставе в Черемхе 26 иностранцев пытались силой форсировать границу. На отрезках, охраняемых пограничниками в Пласской, Наревке и Дубичах Церковных, границу пытались пересечь группы по несколько человек", – говорится в сообщении.
Как отмечает в Twitter минобороны Польши, схема прорыва мигрантами границы одинакова – с белорусской стороны в сторону польских пограничников летят камни и их ослепляют лазерами.
To kolejny incydent na granicy #Czeremcha, który by * * ci * le nadzorowany przez bia * oruskie s * u * by. Schemat dzia * ania podobny jak przy wcze * niejszych próbach nielegalnego przekroczenia #granica. * o * nierzy obrzucono kamieniami oraz o * lepiano laserem. https://t.co/7ZbnjmrlqN pic.twitter.com/gv9laXAATt— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) December 20, 2021
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.
Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.
21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.