Бросали камни, ослепляли лазерами. Мигранты снова штурмовали белорусско-польскую границу

"Вчера, 19 декабря, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 69 человек. На охраняемой пограничниками заставе в Черемхе 26 иностранцев пытались силой форсировать границу. На отрезках, охраняемых пограничниками в Пласской, Наревке и Дубичах Церковных, границу пытались пересечь группы по несколько человек", – говорится в сообщении.

Как отмечает в Twitter минобороны Польши, схема прорыва мигрантами границы одинакова – с белорусской стороны в сторону польских пограничников летят камни и их ослепляют лазерами.