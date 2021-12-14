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"Будет более продвинутым и стабильным". Лукашенко хочет создать с Путиным новый "Советский Союз"

Процесс интеграции Беларуси и РФ не будет привязанным к каким-либо срокам, отметил Лукашенко
Процесс интеграции Беларуси и РФ не будет привязанным к каким-либо срокам, отметил Лукашенко
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что в новом союзе Беларуси и РФ учтут все ошибки ЕС, а также оставят положительный опыт из прошлого Советского Союза. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании TRT, его текстовая версия опубликована на сайте президента Беларуси 13 декабря.

"Этот союз будет более продвинутым и более стабильным. Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт... А во-вторых, мы ведь вышли из единого государства – из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого, и что нам в будущем не пригодится", – сказал Лукашенко.

По его словам, процесс интеграции Беларуси и РФ не будет привязанным к каким-либо срокам.

"25-й, 30-й или какой-то год... Мы будем идти step by step, шаг за шагом, решая проблемы", – отметил Лукашенко.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. 

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства, проведенного в режиме видеоконференции, Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ двух стран.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Евросоюз, интервью, Союзное государство
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