"Будет более продвинутым и стабильным". Лукашенко хочет создать с Путиным новый "Советский Союз"

Процесс интеграции Беларуси и РФ не будет привязанным к каким-либо срокам, отметил Лукашенко Фото: president.gov.by

"Этот союз будет более продвинутым и более стабильным. Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт... А во-вторых, мы ведь вышли из единого государства – из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого, и что нам в будущем не пригодится", – сказал Лукашенко.

По его словам, процесс интеграции Беларуси и РФ не будет привязанным к каким-либо срокам.

"25-й, 30-й или какой-то год... Мы будем идти step by step, шаг за шагом, решая проблемы", – отметил Лукашенко.