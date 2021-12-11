Cпецслужбы Польши опубликовали запись разговора белорусского диспетчера и, возможно, сотрудника КГБ во время посадки самолета Ryanair

23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс Фото: ЕРА

"Представляю презентацию об основных выводах расследования операции белорусских спецслужб против Романа Протасевича. 23 мая самолет Ryanair был вынужден приземлиться в аэропорту Минска. Для этого спецслужбы Беларуси предоставили ложную информацию о якобы угрозе взрыва, терроризировали экипаж и лишали свободы пассажиров, в том числе польских граждан", – отметил он в сообщении.

На опубликованном аудио слышен третий голос. Когда пилот начинает уточнять информацию, слышно, как диспетчер консультируется с третьим человеком, который подсказывает, что именно отвечать.

На записи он, в частности, говорит диспетчеру "продолжай, продолжай" после того, как тот передал сообщение о бомбе на борту самолета. Пилот уточнил уровень опасности. Диспетчер в ответ попросил оставаться на связи и спросил у третьего мужчины: "Он говорит: "Код диспетчера желтый или красный?" Предполагаемый сотрудник КГБ отвечает: "Ну "красный" скажи. Красный". При этом он разговаривал по телефону с человеком, которого называл Андрей Анатольевич.

Расследование событий того дня проводит агентство внутренней безопасности Польши под надзором прокуратуры, сообщается на сайте польского правительства.

"Доказательства показывают, что 23 мая офицер белорусского КГБ присутствовал в оперативной комнате во время работы вышки управления воздушным движением. В ключевой момент он взял под контроль работу авиадиспетчера. Он дал инструкции сотруднику, который контактировал с пилотом. Именно офицер отдавал команды и принимал решения относительно высадки в Минске. В то же время офицер КГБ поддерживал телефонный контакт с кем-то, кому он сообщил о том, что происходило с самолетом. Следует подчеркнуть, что взятие под контроль диспетчерской вышки агентом спецслужб - это нечто беспрецедентное, выходящее за рамки правил и практики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе польского расследования ход событий в минском аэропорту был установлен и задокументирован. Следователи установили, что во время полета не было угрозы взрыва бомбы – это подтверждается тем, что пилоту заявили об угрозе еще до отправки электронного письма с информацией о минировании, о котором говорилось во время разговора.

"Вся ситуация была спровоцирована белорусской стороной, чтобы заставить самолет приземлиться в Минске", – подчеркнули в сообщении.

Издание The New York Times со ссылкой на источники 8 декабря написало о бывшем авиадиспетчере минского аэропорта Олеге Галегове, который сбежал из Беларуси и перешел белорусско-польскую границу.

В Польше он рассказал сотрудникам спецслужб, что самолет посадили в результате операции КГБ. По словам Галегова, он был ответственен за то, чтобы сообщить пилоту, что на борту находится бомба и по "соображениям безопасности" нужно приземлиться в Минске.

В Беларуси назвали "информационным вбросом" материал о посадке самолета с Протасевичем под контролем КГБ и не исключили, что на диспетчера оказывали давление польские правоохранители.