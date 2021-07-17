Асад принес присягу президента Сирии: четвертый раз на семилетний срок

Срок его полномочий составит семь лет.

Асад во время выступления назвал "освобождение оставшейся территории страны от террористов и турецких, и американских спонсоров" своим приоритетным заданием на посту президента.

Контекст:

Выборы в Сирии 26 мая вторые, которые проводились с начала гражданской войны в стране в 2011 году.

Как сообщало 27 мая агентство SANA со ссылкой на спикера парламента Сирии Хаммуда Саббага, Асад получил более 95% голосов избирателей (явка составила около 18 млн человек, или 78,6%). Бывший член правительства Абдалла Саллюм Абдалла и глава "Национального демократического фронта" Махмуд Ахмед Мараи получили 1,5% и 3,3% голосов соответственно.

Выборы проходили в подконтрольных правительству районах страны и в некоторых посольствах Сирии за рубежом, сообщила радиостанция ВВС. По информации Associated Press, не голосовали более 5 млн беженцев, в основном проживающих в соседних странах.

Главы МИД США, Великобритании, Франции, Германии и Италии раскритиковали проведение выборов в Сирии. По их словам, свободные и справедливые выборы в Сирии должны были проводиться под надзором ООН по высшим международным стандартам прозрачности и отчетности. В ЕС говорили, что не будут признавать их результаты. Асад отмечал, что Сирию "совершенно не волнуют такие заявления".

Асад занимает должность президента Сирии с 2000 года. Он четвертый раз подряд одержал победу на выборах главы государства. Это случилось на фоне экономического кризиса в Сирии, где более 80% населения страны живет за чертой бедности, отмечало Associated Press.

В 2011-м в стране вспыхнул вооруженный конфликт между правительственными силами и повстанцами, которые добивались свержения режима Асада и демократических реформ.