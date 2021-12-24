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Госпогранслужба показала, как проходит спецоперация "Полесье" на украинско-белорусской границе. Фоторепортаж

Сегодня 17.57
Совместная специальная пограничная операция "Полесье" длится месяц, сообщили в Госпогранслужбе Украины. Она координируется ГПСУ и проводится совместно с силами Нацгвардии, Нацполиции, ВСУ, СБУ, ГСЧС, другими задействованными резервами в пределах пяти областей, граничащих с Беларусью. Главная задача спецоперации – обеспечение безопасности в приграничных районах и непосредственно на границе. Для этого предусмотрено использование вертолетов, автомобильной и специальной техники, активно используются авиация, дроны, а также технические средства наблюдения. Отмечается, что за этот месяц не зафиксировано ни одного нарушения украинско-белорусской границы вне пунктов пропуска, но были попытки враждебной пропаганды скомпрометировать операцию. В частности, было несколько попыток распространять фейковую информацию о якобы задержании и расстреле групп нелегалов украинскими военными.
Теги: Беларусь, граница, Госпогранслужба, ГПСУ, мигранты, спецоперация, нелегалы, границы
 

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