Госпогранслужба показала, как проходит спецоперация "Полесье" на украинско-белорусской границе. Фоторепортаж
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Совместная специальная пограничная операция "Полесье" длится месяц
, сообщили
в Госпогранслужбе Украины. Она координируется ГПСУ и проводится совместно с силами Нацгвардии, Нацполиции, ВСУ, СБУ, ГСЧС, другими задействованными резервами в пределах пяти областей, граничащих с Беларусью. Главная задача спецоперации – обеспечение безопасности в приграничных районах и непосредственно на границе. Для этого предусмотрено использование вертолетов, автомобильной и специальной техники, активно используются авиация, дроны, а также технические средства наблюдения. Отмечается, что за этот месяц не зафиксировано ни одного нарушения украинско-белорусской границы вне пунктов пропуска, но были попытки враждебной пропаганды скомпрометировать операцию. В частности, было несколько попыток распространять фейковую информацию о якобы задержании и расстреле групп нелегалов украинскими военными.